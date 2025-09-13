この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気のアートテラー・らちさんが、「【新発売】ゴッホの名画を飾る2026年おすすめカレンダー」と題した動画を公開。今回は自身が解説文を担当した新刊カレンダー『ゴッホで旅する12ヶ月2026年』（JTVパブリッシング）発売のニュースを伝えつつ、美術館で作品を複製グッズとして持ち帰る意義や、アートを飾ることへの熱い思いを語った。



冒頭でらちさんは「私は作品を感情の引き出しとして設置するのが好きです。だから私は当たり障りない絵よりも、あの時見て感動した絵を飾りたい」と話し、名画を身近に飾ることで感動を何度も思い返せる大切さを力説。「共感してくれる人いるかな？そんなあなたに、ゴッホカレンダーできました」と、視聴者にカレンダーの魅力をアピールした。



本カレンダーは各月にゴッホの代表作が掲載され、裏面にはらちさん自らが丁寧に解説文を執筆。「ゴッホの作品って西洋美術史上稀に見る、四季を感じる作品が多い」と述べ、日本の四季に通じる繊細な感受性にも注目。特に12月の「雪のある風景」や、2月の「花咲アーモンドの木の枝」は「日本美術の空間感覚をゴッホが実現したからこそ、飽きずにずっと眺められる」と独自の見解を展開した。



名作『ひまわり』についても「直感的に描いている印象が強いが、実は新印象派の色彩論を学びロジカルに色使いを追求していた」「ゴッホらしい鮮やかでパッと開かれたような絵画作品」と紹介。秋らしい1作『赤いブドウ畑』は「唯一ゴッホが生前売れた作品。10月の1ヶ月分向き合うことで、その特別な色彩とドラマを堪能してほしい」と呼びかけた。



動画のエンディングでは「やっぱり作品を飾るって、私すごく特別なことだと思っていて、今回はこの12作品全部おすすめできるゴッホの作品なので、ぜひ見とって楽しんでみてください」と締めくくった。その上で、視聴者に「ゴッホの作品で好きなもの、展示で見た思い出があれば教えてほしい」とコメントを募り、新機能ハイプで応援してほしいとアピールして動画を終えた。