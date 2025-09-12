木村隆寛「歯石除去は“いきなりやると危険” 本当に細菌を拡散させているので甘く見ないで」呼びかけ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「心臓に感染するかも…?歯のクリーニング・歯石除去をしないほうがいい人の特徴３選と行くべきタイミングを解説します【歯医者 虫歯 プラーク】」と題した動画で、ハプラス歯科の代表歯科医師・木村隆寛氏が、歯石除去のリスクや受診タイミングについて語った。動画は、普段診療室で患者からよく受ける疑問を「会ったことがない患者様にも知ってほしい」として配信されている。
動画内で、木村氏は「歯石を取ることは多くの人にとって良いことですが、“本当に細菌を拡散させているので、甘く見ないでほしい”」と強調。特に心臓病患者・妊産婦・高齢者の3つのタイプが、いきなりの歯石除去で重大なリスクを負う可能性があると説明している。
1つ目の心臓病患者については、「心臓の弁膜手術を受けた方は、いきなりの歯石除去が感染性心内膜炎などの危険を高める」と述べ、「慎重にコントロールし、炎症を落ち着かせてから治療に入る必要がある」とアドバイス。妊産婦に関しても「歯周病と低体重児出産の関連は明らか。妊娠を計画する方や妊婦さんは、早めのケアを意識して」と訴える。また高齢者では「高齢者の肺炎、特に誤嚥性肺炎のリスクがあり、いきなり大量の歯石除去は避けてほしい」と注意喚起した。
「歯石除去は“いきなり1回で終わらせる”ことにリスクがある」とし、予防と管理の基本として「信頼できるかかりつけ歯科を持つこと」「自分が体力のある時にケアを始めること」を推奨。具体的な歯石の見分け方や通院タイミングについても、「下の前歯の裏側を鏡で見てカリッとしたゴマ粒状のものがあれば歯石の可能性が高い」「黒い歯石は特に危ないので自力で取ろうとせず歯医者に行ってほしい」と解説した。
また、「気軽に1回で歯石取りを終わらせるよりも『何回かに分けてゆっくりやってください』と予め予約時に伝えてほしい」と呼びかけ。予約にも「お昼前後の時間が混雑しにくく、衛生士や医師もていねいな処置をしやすい」と具体的なアドバイスを披露した。
動画のラストで木村氏は「本当に細菌を拡散させているのであんまりイージーに考えずに歯医者さんにかかるようにしましょう」と改めて注意喚起。「今後も診療室でお伝えしている内容を動画で分かりやすく解説していくので、チャンネル登録や高評価、そしてコメントもお願いします」と締めくくった。
動画内で、木村氏は「歯石を取ることは多くの人にとって良いことですが、“本当に細菌を拡散させているので、甘く見ないでほしい”」と強調。特に心臓病患者・妊産婦・高齢者の3つのタイプが、いきなりの歯石除去で重大なリスクを負う可能性があると説明している。
1つ目の心臓病患者については、「心臓の弁膜手術を受けた方は、いきなりの歯石除去が感染性心内膜炎などの危険を高める」と述べ、「慎重にコントロールし、炎症を落ち着かせてから治療に入る必要がある」とアドバイス。妊産婦に関しても「歯周病と低体重児出産の関連は明らか。妊娠を計画する方や妊婦さんは、早めのケアを意識して」と訴える。また高齢者では「高齢者の肺炎、特に誤嚥性肺炎のリスクがあり、いきなり大量の歯石除去は避けてほしい」と注意喚起した。
「歯石除去は“いきなり1回で終わらせる”ことにリスクがある」とし、予防と管理の基本として「信頼できるかかりつけ歯科を持つこと」「自分が体力のある時にケアを始めること」を推奨。具体的な歯石の見分け方や通院タイミングについても、「下の前歯の裏側を鏡で見てカリッとしたゴマ粒状のものがあれば歯石の可能性が高い」「黒い歯石は特に危ないので自力で取ろうとせず歯医者に行ってほしい」と解説した。
また、「気軽に1回で歯石取りを終わらせるよりも『何回かに分けてゆっくりやってください』と予め予約時に伝えてほしい」と呼びかけ。予約にも「お昼前後の時間が混雑しにくく、衛生士や医師もていねいな処置をしやすい」と具体的なアドバイスを披露した。
動画のラストで木村氏は「本当に細菌を拡散させているのであんまりイージーに考えずに歯医者さんにかかるようにしましょう」と改めて注意喚起。「今後も診療室でお伝えしている内容を動画で分かりやすく解説していくので、チャンネル登録や高評価、そしてコメントもお願いします」と締めくくった。
チャンネル情報
このチャンネルでは、皆さんの健康寿命を伸ばすための予防策や、あなたに合った最適な治療の選び方など、皆さんの口元や歯が健康に過ごせるための有益な情報を発信していきます！