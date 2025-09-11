申込みまだ間に合う！『ドラゴンボール』の40周年を記念した貨幣セットが造幣局から数量限定発売
先日の記事で、国宝・鳥獣戯画の絵柄を使用した貨幣セットが発売されるという話題を紹介しましたが、
本製品と同時に、造幣局から「ドラゴンボール40周年記念 貨幣セット」の販売も始まっています。
これは「DRAGON BALL」が2024年に40周年を迎えたことを記念して企画されたもので、令和7年銘の未使用の5百円から1円までの6種類の通常貨幣と丹銅製年銘板（製造年を記したメダル）1枚をケースに収納しています。
丹銅製年銘板には、表面に孫悟空を、裏面には四星球がデザインされています。
年銘板の仕様
・素材：丹銅
・直径：27mm
・量目：約7.5ｇ
・その他：ブロンズ仕上げ
また、「ドラゴンボール40周年記念2025プルーフ貨幣セット」も申込み受付中。
こちらは令和7年銘の5百円から1円までの6種類のプルーフ貨幣（※）と銀メダル1枚を特製革ケースに収納しています。
※プルーフ貨幣とは、特殊な技術を用いて表面に光沢を持たせ、模様を鮮明に浮き出させた貨幣のこと。
銀メダルの表面には孫悟空を、裏面には虹色発色加工（※）で「DRAGON BALL」原作40周年記念ロゴをデザインしています。
※虹色発色加工技術とは、微細な間隔に刻んだ溝に当たり反射した光が、干渉し虹色に輝いて見えるよう加工する技術。
銀メダルの仕様
・素材：925位銀
・直径：35mm
・量目：約20ｇ
・その他：虹色発色加工
共に、申込み状況によっては販売数量を変更する場合があり、販売予定数量を超えたときは、抽選となります。2025年9月25日（木曜日）まで申込受付が行われていますので、まだ間に合います！ファンのかたは要チェック。
ドラゴンボール40周年記念 貨幣セット