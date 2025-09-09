「業者に騙されてる？」おばあちゃんがPCを購入した超意外な理由！その結末に感動【作者に聞いた】
【漫画】おばあちゃんがPCを購入した超意外な理由とは…？
Webを中心にさまざまな漫画を描いているぱげらったさん(@pageratta)。彼の作品漫画「コンピィーターおばあちゃん」は、X(旧Twitter)で8.6万を超える「いいね」を獲得し話題となった。今回は、この漫画の作者であるぱげらったさんに、作品に込めた思いについて話を聞いた。
■おばあちゃんの深い思いが詰まったPC
モデルとして活躍している絵美は、ある日、母親から「おばあちゃんがパソコン買ったらしいけど、使い方わからないっていうから見てきて」と頼まれる。しぶしぶ行ってみると、そこにはなんとミドルタワーPCがあった。最初は「騙されて買わされた！」と心配していたが、二週間後には「化けた！」と叫ぶほどにおばあちゃんはPCを使いこなしていた。おばあちゃんが、そうまでしてPCをマスターしたかった理由は、なんと絵美のSNSを見たかったから…。それを知った絵美はおばあちゃんと仲良く自撮りするのだった。
この漫画がXに投稿されると、「このおばあちゃん普通に現役で働ける」「長生きするんだぞ！」といった声や、「泣きそう」「孝行者に弱いから泣いたよ…」といった感動のコメントが寄せられた。また、おばあちゃんのPC画面にある細かい部分までチェックした読者も多く、「お気に入りがガチ」「全部孫」など、リプライ欄は大いに盛り上がっていた。
■作品に込めた思い
ぱげらったさんに作品のアイデアを聞くと、童謡の「コンピューターおばあちゃん」から着想を得たと回答。ぱげらったさんが考える理想のおじいちゃん、おばあちゃんの人物像については、「おじいちゃんは陽気な変人。おばあちゃんはとにかく穏やかで優しいのが理想ですかね。実際そういう風に描くことも多い気がします」と語った。
おじいちゃん、おばあちゃんに連絡したくなるような感動的な作品「コンピィーターおばあちゃん」をぜひ読んでほしい。
画像提供：ぱげらった(@pageratta)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。