YouTubeチャンネルを更新した実業家のマイキー佐野氏が、「また荒れ始めたアメリカ経済。トランプの強引な○○介入で今後の景気後退待ったなしです」と題して、FRB（米連邦準備制度理事会）理事のリサ・クック解任騒動と、米国と欧州の債券市場の視点から足元のリスクを読み解いた。



冒頭、佐野氏は「FRBの理事が解任されるとなれば市場は大きく揺れるはずだ」と前置きしつつ、「ところが実際の市場はほとんど反応していない」と指摘する。背景として、トランプ氏がリサ・クックの住宅ローン書類偽造疑惑を根拠に解任を狙う動きがあるが、リサ・クック側は法的根拠を否定しており、過去の事例からも不当な理由での解任は認められにくいという見方を示す。



市場が静かな理由については、トランプ氏によるFRBへの攻撃が継続しており、すでに市場にすり込まれている点を挙げる。初動のインパクトは大きくても、同種のニュースが続けば徐々に影響は薄れる。しかも今回の対象は議長ではなく理事であり、相対的に材料の重さが小さいことも無視できないという。加えて、FRBの独立性は制度的に強固であり、告発ベースの主張は法的拘束力が弱いことも冷静さを支える一因だと整理する。



一方で、佐野氏の視線は米国だけにとどまらない。むしろ当面は欧州、とりわけフランスの政治日程が国債市場に与える波及を重視する立場だ。政権運営の不確実性、財政赤字と国防費拡大の両立という圧力がフランス国債に与える影響を注視すべきであり、状況次第ではドイツ国債とのスプレッド拡大が再燃し得る。調査機関の見立ても踏まえ、Citi Researchなどの分析に言及しながら、米長期金利よりも欧州債の方が価格変動の震源になる局面があると警鐘を鳴らす。



総じて、トランプ氏のFRB介入が続けば、中央銀行の信認が試され、長期金利の上昇や、信認回復のための短期金利引き上げによる景気後退リスクにもつながり得る。ただし足元では「市場は独立性を信じている」ため、過度な動揺は広がっていない。だからこそ、ニュースの見出しだけで判断せず、米国と欧州それぞれの材料の「重さ」を冷静に見極めることが重要だという構図である。



