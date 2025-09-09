TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）がInstagramを更新。「Photo dump」とキャプションに記し、オフショットを多数放出した。

【写真】「何度過去最高ビジュを更新するの？」TWICEツウィの美極まる最新ショット①②

1つ目の投稿では、落ち着いた秋色のコーディネートを披露。グレーの長袖トップスに黒のミニスカートを合わせ、室内やテラスでポーズを取っている。3～5枚目では手すりに上半身を預け、セクシーさも漂うポージングを披露。ミニスカートから長い脚が伸び、圧倒的に整った美貌で優しくカメラを見つめている。

落ち着いたダークブラウンカラーの髪はサラサラのストレート。ソファに腰掛けた1、2、7枚目のカットでは、視線を横にずらし、アンニュイなムードを放った。

■TWICEツウィがラグジュアリーな空間でポーズ

そして2つ目の投稿では、上品な雰囲気が漂うレストランで、噴水の横に立ってポーズ。ベージュのタンクトップとホワイトのロングスカートのコーディネートで笑顔を浮かべている。

SNSでは「K-POP史上最高のビジュアル」「全部可愛すぎたんだけど」「可愛すぎて無理」「一生ビジュ消化出来ない」「何度過去最高ビジュを更新するの？」「ツウィちゃんビジュが強すぎる」「スタイルバグってるな」と大きな反響が起こっている。