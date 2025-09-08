マーク ジェイコブス×アートコラボ「JOY」限定コレクション誕生

2025年秋、マーク ジェイコブスがアートとファッションを融合させた新しい挑戦を発表しました。「JOY（ジョイ）」をテーマに、世界的アーティストとのコラボレーションによる限定カプセルコレクションが登場。鮮やかで独創的なデザインはバッグやアクセサリー、レディ・トゥ・ウェアへと広がり、東京や大阪での特別ポップアップも開催されます。

世界的アーティストとの特別コラボ

本コレクションは、David Shrigley、Derrick Adams、Hattie Stewartという3名の現代アーティストとマーク ジェイコブスがコラボレーション。

風刺的な機知、鮮やかな幾何学模様、ポップでシュールな花柄が融合し、唯一無二の「JOY」を表現します。アートとファッションの垣根を超えた新しい世界観が楽しめます♪

限定ポップアップ＆展開店舗

この限定コレクションは2025年9月より発売。伊勢丹新宿店、銀座三越、阪急うめだ本店、心斎橋PARCOなど全国主要百貨店でポップアップを展開します。

表参道・渋谷・心斎橋OPAの直営店や公式オンラインストアでも取り扱い予定。文化的な体験型インスタレーションも見逃せません♡

「JOY」を纏う、この秋だけの特別体験

マーク ジェイコブスが贈る「JOY」コラボコレクションは、アートを身にまとうことで自己表現の喜びを感じられる特別なラインナップ。

限定ポップアップや直営店、オンラインストアでの展開は期間限定。

華やかで独創的なデザインを通して、ファッションの未来を切り拓く文化的瞬間をあなたのワードローブにも取り入れてみませんか？