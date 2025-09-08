忘れられない香り「記憶に残る」フレグランス





「佇むように香る」新作・名作フレグランス

そっと嗅覚を撫でるような「なんかいい匂い」。そんな気分にぴったりの、新作フレグランスをピックアップ。すれ違いざまのふわりとした香りも、自分らしさの一部。







ミステリアスな忘れられない香り

ミスティックブリス 100mL 28,600円／Goldfield & Banks（ノーズショップ） 豪州発の香水メゾンブランド「ゴールドフィールド アンド バンクス」。イチジクやカシスに、スパイシーさやさわやかさも加えた奥深い香り。タスマニアの夜空に輝くオーロラをイメージして作られた新作は、落ち着きがありつつも忘れられない、中毒性のあるミステリアスなフレーバー。







印象に残る香り

MAJA NJIE ノーディック シダー（オードパルファム） 50mL 25,300円／NOSE SHOP 「1970年代のスウェーデンの田舎町を表現しているフレグランス。ウッド調でアンバーとムスクがマイルドに広がり、どこの？と聞かれることが多く、よくほめられます」（MAKOさん・Kate Millorディレクター）







日本初展開の知られざる名品

ジュル エ マッド 〈右から〉セクレ デュ パラディ ルージュ、アクア セクスティウス、スティレット オン レックス 各50mL各33,000円／以上ノーズショップ 創設者の実際の恋愛模様が香りのインスピレーション源。纏う人の気配に寄り添って、香りの「物語」が更新されていく。そんな奥行きこそが、ジュル エ マッドの魅力。



（右）セクレ デュ パラディ ルージュ／ワインのように深みのあるレッドローズ。ほのかにスパイシーで、夜を連想させるセンシュアルな香り。 （中）アクア セクスティウス／グリーンとシトラスが弾ける、透明感あるウッディアロマ。朝の光を浴びるような清々しさ。 （左）スティレット オン レックス／レザーとウッドが主役の、クールで都会的な余韻。ハイヒールがタイルを打ち鳴らすような強さを纏う。







美容通16人に聞いた「コレがいちばん」の香り

≫【全23アイテムの一覧へ】 「とにかく好き」 出会って以来「変えられない」フレグランス