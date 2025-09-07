【ハマる猫漫画】「ありそうでなかった猫あるある」に共感度MAX！3.4万いいねが付く最強の猫漫画【作者に聞く】
猫の「あけび」と飼い主のかわいい女の子との攻防(？)の日々を綴った猫漫画が話題になっている、しぴーさん(@pummeluff3939)。以前のX(旧Twitter)アカウント(@pummeluff39)では、フォロワー数がなんと10万人を超えており、投稿する漫画には多くのいいねが付き、多くの人たちに人気を得ていた。現在は新アカウント(@pummeluff3939)で活動を続けており、引き続き多くのファンに支持されている。
■読者からは「永劫に続けてください」など熱烈なコメントが多数！
本作「猫が高い場所にいるとき」に登場する猫の「あけびちゃん」は、作者のしぴーさんの実家で飼われている猫がモデルになっているという。あけびちゃんは人間の年齢に換算するとかなり高齢であるため、あまり走り回ったり暴れたりすることはなく、漫画でもゆったりとした動きが多く描かれているそうだ。また、漫画のあけびちゃんは(T . T)のジト目で表現されているが、「現実のあけびも割とジト目でかわいいです！」と話す。
「猫が高い場所にいるとき」を描いたきっかけについて、しぴーさんは「『一粒万倍日』『天赦日』『寅の日』が重なったこの日に何か新しいことを始めたいと思い、『習作』という形で自主的に漫画を描き始めました」と明かす。それ以前は同人活動を除き、この猫漫画以外に主要な作品はなく、イラストレーターとしてソーシャルゲームのキャラクターやグッズのイラスト制作を手がけていたという。
漫画を描くうえで、しぴーさんは猫だけでなく、飼い主の女の子もかわいく描くことを意識しているそうだ。猫がかわいい漫画やエッセイは数多く存在するが、「猫と飼い主がそろってかわいければ、相乗効果で最強なのでは…？」という発想から、飼い主をかわいらしいキャラクターとしてデザインしたのだという。
また、漫画のネタは実際に猫と触れ合うなかで生まれることが多いが、しぴーさんは「猫あるあるはすでに出尽くしている」と感じているそう。そのため、あるあるから始まりつつも、「最後はギャグ漫画らしいオチを付ける形で差別化を図るようにしています」と明かしてくれた。
一味違う「あるある」ネタが共感を呼び、多くの読者を惹きつけている本作品をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：しぴー(@pummeluff39)
