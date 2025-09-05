大麻所持疑いで逮捕された、俳優の清水尋也。ネット上では、捜査員に連行される清水のファッションにツッコミが殺到している。

【写真】「超かわいい」注目を集めた清水容疑者の“格安ニット帽”

清水尋也「語学留学」で大麻を初使用

7月10日ごろ、東京都杉並区の自宅で大麻成分を含んだ植物片を所持した疑いが持たれていた清水。警視庁は9月3日の午前4時半ごろに清水の自宅の家宅捜索をおこない、乾燥大麻とみられる植物片や吸引器具などを押収。清水とその同居人である20代の女性を、麻薬取締法違反の疑いで逮捕した。取り調べに対して清水は、《私が大麻を吸うために持っていたのは間違いありません》と容疑を認めているとのことだ。

大麻に手を出した経緯について清水は、「20歳のころ、語学留学でアメリカのロサンゼルスに行った時にホームパーティーに招待され、そこで初めて大麻をたばこのような感じで吸わせてもらった」などと供述しているという。今年に入ってからは「月に数回のペースで吸っていた」とも語っており、警視庁は常習的に使用していたとみて調べている。

清水の逮捕を受けて懸念されるのが、清水が関わっていた作品への影響だ。

「清水容疑者は、TBS系の日曜劇場『19番目のカルテ』で主要キャストとして出演しています。9月7日に放送される同ドラマの最終回には清水容疑者も出演予定でしたが、TBSは《出演シーンをカットする方向で進めています》と明かしました。

出演が決まっていたNHKの連続テレビ小説『ばけばけ』も降板が決まっています。また、清水容疑者は実写映画『東京リベンジャーズ』にも出演しており、今回の一件で続編の制作がどうなるのかファンは不安を抱いています。売れっ子俳優だっただけに業界への影響は大きく、多くの関係者が頭を抱えている状況です」（芸能ライター）

注目を集めた清水の“ニット帽”

清水の所属事務所は、大麻所持について何も知らなかったという。ホームページにて所属俳優の不祥事を謝罪しつつも、《弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております》と記した。清水の状況については、《警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません》とのこと。

事件によって世間を騒がせている清水だが、特に注目を集めたのは、連行時にかぶっていたニット帽だ。ネット上では、

《真夏なのにニット？》

《見るところ違うんだろうけど……帽子が超かわいい！》

《とりあえず、その帽子どこのやつかだけ教えて》

などの声が。

「この帽子はノーブランドのニット帽で、古着店の通販などから値段は約3000円とされています。ネット上では《売れっ子役者が格安帽子かよ》といったツッコミも上がっていましたが、これはハイブランドのモデルもしていた清水容疑者なりの配慮だったのかもしれません。連行される人間がブランド品を身に着けていたら、そのブランドのイメージダウンに繋がりますし、容疑者が高価なものを身に着けてるのを快く思わない人もいるでしょう」（前出・芸能ライター）

その配慮ができるなら、そもそも薬に手を出さなければよかったのだが――。