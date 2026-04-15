バルセロナのハンジ・フリック監督がUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のベスト8敗退後、「チームのパフォーマンスとプレーをとても誇らしく思っている」と語った。クラブ公式サイトが伝えている。欧州CL準々決勝第2戦が14日に行われ、バルセロナは敵地でアトレティコ・マドリーと対戦。前半にFWラミネ・ヤマルとFWフェラン・トーレスのゴールで2点を先行した。しかし、ハーフタイムを待たずに1点を返されると、後半34分にはDF