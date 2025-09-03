面接官が「10分以上」遅刻して謝罪なし→呆れた30代男性、ふてくされて回答するも結果は“合格”

採用面接は、応募者が企業を見極める場でもあることを忘れてはならない。投稿を寄せた茨城県の30代男性（専門職／年収700万円）は、中途採用のオンライン面接で体験した不快な出来事を書いている。

その日、面接の時間になっても面接官は現れなかった。会社に電話すると、「急ぎで入る」と言われ、慌ただしく面接が開始した。企業側のミスなのだから、謝罪から入るのが誠意ある対応だろう。しかし……。

「入って来るや『面接します。まず自己紹介からお願いします』と言われ10分以上遅刻しても謝罪もないのかと思いました」

遅刻したことへの詫びは一切なく、当然のように面接を始めようとする態度に、印象は最悪なものになったようだ。（文：長田コウ）

「謝罪もしない会社なのだと思い面接辞退をしました」

面接が始まってから、男性は面接官を試すような態度に出たようだ。

「ふてくされて質問に回答しても、『そうですか。ありがとうございます』としかなかった」

面接官の態度は手応えのないもので、男性は失望したのか「逆質問もなしで面接を切りました」と自ら面接を終了させた。

そのまま縁が無かったかと思いきや、意外なことに後日、合格通知が届いたという。しかし、男性の不信感は変わらなかった。

「何を見ていたのかわからず、謝罪もしない会社なのだと思い面接辞退をしました。口コミサイトを見たら、ほかの人も同じ内容を書いていたのでそういう会社なんだと思い、この会社はだめだと思いました」

※キャリコネニュースでは「『この会社ダメだな』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/QHFJS7UY