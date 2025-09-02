¡Ö¥¯¥ë¥Þ²õ¤ì¤¿¡ª¡¡JAF¤ËÅÅÏÃ¡×¤ÏÂç·¿¼Ö¤ÏÂÐ±þ³°¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ì¥Ã¥«¡¼»ö¾ð¤È¤Ï
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¼ÖÎ¾¤È¤Ê¤ë
¢£Âç·¿¥ì¥Ã¥«¡¼¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤ä½ÅÎÌ¤Î¼ÖÎ¾¤â¸£°ú²ÄÇ½¤À
¢£¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥·¥ã¥Õ¥ÈÈ´¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸£°ú¤¹¤ë¤Î¡©
¡¡¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂç¤¤µ¤Î¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤¬¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Á´Ä¹¤¬Ä¹¤¤Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Ç¸£°ú¤¹¤ë»Ñ¤Ï°µ´¬¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬½ÅÎÌ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼ÖÎ¾¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¯¥ë¥Þ´Ø·¸¤Çº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡¢¤Ä¤Þ¤êJAF¤Î¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÏÃ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âJAF¤ÎÍøÍÑÌó´¾¤Ë¤è¤ë¤È¸£°ú¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¸¡ºº¾Ú¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤¬3000Ô°Ê²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄºÇÂçÀÑºÜÎÌ ¤¬2000Ô°Ê²¼¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¾åµ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÁí½ÅÎÌ¤¬¡¢3000ÔÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢JAF¤ÎÁõÈ÷Ç½ÎÏ¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¼¡¤Î¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¡¢ÍîÎØ¡¦Íî¹þ¤ß¡¦¥¹¥¿¥Ã¥¯»þ¤Îµß±ç¡¢¼ÖÎ¾¤Î¤±¤ó°ú¡¦ÈÂÁ÷¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸£°ú¤Ï¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬Âç·¿¥ì¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£Âç·¿¥ì¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢Âç·¿¼ÖÎ¾¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ë±¿¤Ö¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´è¾æ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¿ô½½¥È¥ó¤Ë¤âµÚ¤Ö½ÅÎÌ¤ò»Ù¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤ä½ÅÎÌ¤Î¼ÖÎ¾¤â¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É·¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤òºÜ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊ¿¤é¤Ê²ÙÂæ¤ò¤â¤Ä¤Î¤Ç¡¢¸£°ú¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼ÖÂÎ¤´¤È²ÙÂæ¤ËºÜ¤»¤Æ±¿¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸£°ú¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Û¥¤¡¼¥ë¥ê¥Õ¥È·¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁ°ÎØ¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¸åÎØ¡Ë¤ò¤â¤Á¾å¤²¤Æ±¿ÈÂ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
75¥È¥ó¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÆüËÜºÇÂç¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö
¡¡Âç·¿¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉµðÂç¤Ê¼ÖÎ¾¤Ï¸£°ú¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÀè½Ò¤·¤¿¤¬¡¢Âç·¿¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢10¥È¥ó°Ê¾å¤Î¼ÖÎ¾¤ò¸£°ú¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï75¥È¥ó¤Þ¤Ç¸£°ú¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥±¥â¥Îµé¤Î¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¡£
¡¡²èÁü¤Î¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥°¥Á¥ì¥Ã¥«¡¼¤¬³«È¯¡¦À½Â¤¤·¤¿¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼1075/¥Ë¡¼¥Ö¡¼¥à·¿ 75¥È¥ó¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¡¡¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤À¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂç¤À¤Ã¤¿70¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜºÇÂç¤Î75¥È¥ó¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Ç¡¢½é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼2022¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬75¥È¥ó¤ò¸£°ú¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤â½Å¸ü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂç·¿¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Î¿ô¡¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ÏÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¸£°ú¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥·¥ã¥Õ¥ÈÈ´¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤È¤¥·¥ã¥Õ¥È¤òÈ´¤¯¤Î¤Ï¡¢¶îÆ°·Ï¤ÎÊÝ¸î¤È¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤¬ÌÜÅª¤À¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤«¤Ä¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤òÈ´¤«¤º¤Ë¸£°ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜÍè¤Ï¶îÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÎÏ¤¬ÅÁÃ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ËÌµÍý¤ÊÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¡¢²óÅ¾¶îÆ°·Ï¤ÎÉôÉÊ¤ËËàÌ×¤ä²áÇ®¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏÅÁÃ£¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊýË¡¤ÇÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÇËÂ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ã¥Õ¥ÈÈ´¤¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Êºî¶È¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ã¥Õ¥ÈÈ´¤¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÎØ¤¬¶îÆ°¤·¤Ê¤¤Á°ÎØ¶îÆ°¼Ö¤ÎÁ°ÎØ¤À¤±¤ò¤â¤Á¾å¤²¤Æ¸£°ú¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸åÎØ¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¥·¥ã¥Õ¥ÈÈ´¤¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£