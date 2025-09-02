この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が断言！「小さな節約よりも大きな資金増加に注力を」資産運用で守るべき基盤づくり

YouTubeチャンネルで『NISA×S&P500で成功するための3つのポイントとは？海外で流行っている投資マインドについて徹底解説します！』と題した動画を公開した投資アドバイザーの鳥海翔氏が、個人投資家に向けて成功のための実践法と注意点を解説。鳥海氏は冒頭で「1%のコストというのは、このぐらいのインパクトがあるんです」と述べ、1,000万円を30年運用した場合、手数料1%の違いで最終リターンが1,869万円（約25%）変わる事実を示し、視点を「節約」から「設計」へ切り替える重要性を説く。



本編では、米国のマネーインフルエンサー、ラミット・セティの発想をベースに3つの原則を紹介。まずは「守りを先に作る」。生活費の半年分（余裕があれば1年分）を現金で確保し、元本割れ時に取り崩さない体制を整えるというものだ。



次に「3ドルではなく3万ドルにこだわる」。クーポンで数十円を追うより、手数料の高い商品から低コストのインデックス投資へ切り替える意思決定や、副業・転職・上司との交渉など年収アップに向けた動きのほうが、資産形成の効果は大きいという視点が刺さる。



そして「仕組み化して考えない投資」。人は感情でブレーキを踏みがちだから、自動積み立てで迷いを排除し「勝手に市場へ資金が流れる」状態を作るのがコツだ。短期間でも比較的大きめの入金を続ける設計にも触れている。



「何をやめて、何を増やすか」。この優先順位のつけ方がわかるので、NISAの配分や商品選びで迷う人にとって見どころ満載の内容だ。詳細の数値や考え方の使い分けは、動画で確認してほしい。