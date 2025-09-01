「プラダ ビューティ」が緑のパッケージのハンドクリーム発売　バナナバームのポップアップも

「プラダ ビューティ（PRADA BEAUTY）」が、手肌、爪、キューティクルをケアする「プラダ ハンド トリプルケア ハンドクリーム」（8030円）を発売する。10月1日からプラダ ビューティ トウキョウと公式オンラインストアで先行販売し、8日から全国で取り扱う。ハンドクリーム発売は同ブランド初。 また9月12日に発売する「リップ バーム フロスティング ケア」（7260円、リフィル 6160円）、通称「バナナバーム」の発売に合わせ、「プラダ ビューティ バナナ ポップアップ」を下北沢で9月12日から9月15日まで開催する。

プラダは、機能性と造形美、さらに洗練さと遊び心を融合させることで、新たな視点を追求してきた。プラダ ハンド トリプルケア ハンドクリームは、手肌、爪、キューティクルのために開発したトリプルケアのエッセンスバームを、プラダトライアングルのパッケージに収め、高い機能性とデザイン性を併せ持つアクセサリーとして完成させた。

フォーミュラには、高保湿成分のシアバターや肌のバリア機能をサポートするナイアシンアミド、肌にツヤと透明感を与えるイリスエキスなどを配合。さらっとした美容液のようなテクスチャーが、うるおいを与えながら健やかで美しい手元へと導く。

パッケージは、ブランドのロゴに着想したトライアングルデザインと「プラダ グリーン」カラーを採用。手のひらにフィットするサイズ感とスクリューキャップで、スムーズな使い心地に仕上げた。

9月12日から開催するポップアップは、バナナバームの発売に合わせたもの。同バームは「プラダ（PRADA）」2011年春夏コレクションに登場したルックをイメージし、バナナを連想させる鮮やかな黄色を特徴に、ほのかに香るバナナの香り付きで、塗布することで、ゴールドラメとピンクラメが上品に煌めき、洗練された血色感を演出する。

ポップアップは、バナナバームをはじめとしたプラダビューティの代表的な製品を体験できる。来場チェックイン特典や購入特典のなどに加えて、ポップアップ期間限定のバナナプリントを施した「プラダ ビューティ フォトブース」を設置するなど、遊び心にあふれたバナナバームの世界観を提供する。

◾️プラダ ビューティ バナナ ポップアップ

開催期間：2025年9月12日（金）〜9月15日（月）

会場：下北線路街 空き地

所在地：東京都世田谷区北沢2-33-12

営業時間：11：00〜20：00 （最終入場 19：00)

※最終日9月15日（月）のみ17：00まで（最終入場 16：00）

特設サイト