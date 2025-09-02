この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「アイドルの2人にインタビュー」と題した動画で、韓国でデビューしたばかりのアイドルグループのメンバー・お姉さんが、自身のキャリアや現在の生活について率直に語った。お姉さんは、20代前半の現役アイドルとして「韓国でデビューさせていただいたばかり」と紹介。一躍夢舞台に立った心境を「気分最高です」と、満面の笑顔で明かした。



インタビューでは、アイドルという職業に飛び込んだ理由にも言及。「ステージに立ちたい。素敵なアイドルになりたいということで」と語り、強い憧れと覚悟をのぞかせた。一方で、韓国でのアイドル活動のリアルな面も惜しみなく吐露。お給料について問われると、「ないですね。ゼロです」と即答し、「最初の売り出し期間はない」と明かした。



それでも「何がモチベーションなんですか？」という問いには、「やっぱりステージに上がること」と即答。華やかな舞台裏には、安定した収入や生活の保証がない厳しい現実があるものの、夢を追い続ける心を強調した。



アルバイト経験については「中華料理屋さん」での仕事経験や、「現場で少し腰にネジとか入ってるやつで、天井を打ったり」と異色の経歴も披露。現在の生活については「全て会社が全部負担」としつつ、「やっぱりダイエットはしないといけない」とシビアなアイドル生活の一面も明かした。「夢とかありますか？」と聞かれると、「大きなステージにとにかく今は立てたらなということと、グループが売れることを、テレビの露出がたくさん増えると嬉しいな」と語り、将来への強い意気込みを見せた。



最後には「有名になっても僕らのこと忘れないでください」と温かなエールを送り合い、インタビューを締めくくった。