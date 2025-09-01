【CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律】 開催日時：2026年1月17・18日 会場：東京国際フォーラム・ホールA 抽選応募期間：9月1日12時～9月17日23時59分 当選連絡：9月30日15時頃 ※当選者のみ 決済期間：9月30日15時～10月5日23時59分まで 料金： S席 11,000円 A席 8,800円

スクウェア・エニックスは、RPG「クロノ・トリガー」発売30周年を記念して、「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律」を2026年1月17・18日に東京国際フォーラム・ホールAにて開催する。

30周年を迎えた「クロノ・トリガー」。時を超えて多くの人々に愛され続ける冒険が、壮大なフルオーケストラの旋律とゲームの名場面とともに蘇る。

指揮は世界的なコンサートで活躍するニコラス・バック氏。オーケストラ演奏は東京フィルハーモニー交響楽団が務める。

本日9月1日よりe-STOREにてチケットの抽選受付がスタート。抽選応募には会員登録が必要となる。応募期間は9月17日23時59分までで、当選連絡は9月30日15時頃に当選者のみに案内される。

