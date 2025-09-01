Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¼¤ò¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ÇÉü¶½
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ê¡Åç¡£¤½¤ó¤ÊÊ¡Åç¤ò¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Éü¶½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡È¤Õ¤¯¤·¤ÞÉü¶½¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡É¤À¡£³¤¤ä»³¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ·Á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£Âç²ñ»öÌ³¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¼«Å¾¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¶¶ËÜ¸¬»Ê»á¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£Ê¡Åç¤ÎÉü¶½¤Ë¡¢¤Ê¤¼¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡©»³¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÅÐ¤ë¡È¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¡É¤Ï³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï°ÂÁ´¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¶¥µ»¤Ê¤Î¤Ç¥Ó¥®¥Ê¡¼¤âÂ¿¤¯»²²Ã¤¹¤ë¡£¡È¤Õ¤¯¤·¤ÞÉü¶½¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î¥ì¡¼¥¹ÉôÌç¤Ë¤Ï¡¢£³¤Ä¤Î¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÈï³²¤Îµ²±¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¿¤Á¤Î¶»¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉü¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÃÊ¡¹¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈïºÒÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢Éü¶½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¡Åç¸©¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¼«Å¾¼Ö¤À¡£
¡ÖÄÅÇÈ¤È¸¶È¯»ö¸Î¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤ÊÊ£¹çºÒ³²¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ê¡ÅçÉÍÄÌ¤êÃÏ°è¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢³ëÈøÂ¼¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡È¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¤«¤Ä¤é¤ª¡É¤Ç¤·¤¿¡££µÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÁ´Â»ÈòÆñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤Ë°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤ÈòÆñ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢Íâ2017Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê¹ß¡¢Ê¡Åç¸©ÉÍÄÌ¤êÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¡Åç¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¡È¿ÌºÒÉü¶½¡É¤È¡È¸òÎ®¿Í¸ý³ÈÂç¡É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼«Å¾¼Ö¤ò¼ñÌ£¤Ë¤¹¤ë»ÔÌ±¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¸þ¤±¤Î¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼¡¡¹¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶¶ËÜ¸¬»Ê»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Ê¡Åç¸©ÉÍÄÌ¤êÃÏ°è¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö10¥ì¡¼¥¹¶á¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¡È¤Õ¤¯¤·¤ÞÉü¶½¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢£´·î19¡¢20Æü¤Î¡È¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¤«¤Ä¤é¤ª¡É¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢11·î16Æü¤Î¡È¾ë d' Çò²Ï¡Ê¥¸¥í¡¦¥Ç¡¦¥·¥é¥«¥ï¡Ë¡É¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÉÍÄÌ¤êÃÏ°èÁ´ÂÎ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄ¶¹°è¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡È¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¤Õ¤¯¤·¤Þ¡É¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£½é³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿2023Ç¯¤ÏÂç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ÇÌµÇ°¤ÎÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ÏÌµ»ö¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤òÊ¡Åç¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Éü¶½¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Ê¤¼¡È¼«Å¾¼Ö¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£¤â¿ÌºÒ¤ÎÄÞº¯¤¬Â¿¤¯»Ä¤ëÉÍÄÌ¤êÃÏ°è¤Ï¡¢¼ç¤Ë15»ÔÄ®Â¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¹°è¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÉü¶½¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼«Å¾¼Ö¤ÏÃ¯¤Ç¤â100km¤Û¤ÉÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¤ÉÍÄÌ¤êÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¿¶¶½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¼«Å¾¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£13»ÔÄ®Â¼¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¤Õ¤¯¤·¤Þ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂç²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡Åç¤Î¼«Á³Ë¤«¤ÊÃÏ·Á¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£³¤¤È»³¡¢Ê¡Åç¤Ë¤ÏÉÍÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥³¡¼¥¹¡¢É¸¹â1500mÄ¶¤Îºä¤òÅÐ¤ë»³³Ù¥³¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç°Û¤Ê¤ëÃÏ·Á¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ê¡Åç¤Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Éô¤Î¤¢¤ë¹â¹»¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤«¤é¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²áµî¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤òÊ£¿ôÇÚ½Ð¤·¡¢ÃøÌ¾¤Ê¶¥ÎØÁª¼ê¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡Åç¸©¸ÅÅÂÄ®½Ð¿È¤Î·¦ÌÚ°ìÌÐÁª¼ê¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼«Å¾¼Ö¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¸©³°¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤âÁý²ÃÃ¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¿åÊ¬¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥¤¥É¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÊª¤Ê¤É¤¬¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÂç¤¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¼ñÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÉßµï¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Õ¤¯¤·¤ÞÉü¶½¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¤ä½ç°Ì¤ò¶¥¤¦¥ì¡¼¥¹ÉôÌç¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°ÉôÌç¤¬¤¢¤ë¡£¥ì¡¼¥¹ÉôÌç¤â¡¢¾åµé¼Ô¤«¤é½éµé¼Ô¤Þ¤Ç¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤È¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢£´·î³«ºÅ¤Î¡È¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¤«¤Ä¤é¤ª¡É¤Ï¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢£¶·î³«ºÅ¤Î¡È¤½¤¦¤Þ¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡É¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¥¨¥¤¥É¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©»ö¤äÌÃ²Û¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤â¤¢¤ê¹¥É¾¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¾¡Éé¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤«¤é¡¢Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤È¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Þ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ï10Âå¤«¤é70Âå¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢Âç²ñ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÅÚÆü¤Î£²Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÆÃÄ§Åª¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤Î½ÉÇñ¤â¹þ¤ß¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤ä½ÉÇñ¤ÇÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£
¡Ö£¶·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÀîÆâÂ¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅÚÍËÆü¤Ë¡È¤«¤ï¤¦¤Á¹âÄÍ¹â¸¶¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¡É¡¢ÆüÍËÆü¤Ë¡È¤«¤ï¤¦¤Á»³³Ù¥é¥¤¥É¡É¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¤È¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò£±Çñ£²Æü¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÅÚÍËÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤·»²²Ã¼Ô¡¦¼çºÅ¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÍâÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÎÉ¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹µ÷Î¥¤ò¹âÂ®¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÉÍÄÌ¤ê¤ÎÉü¶½¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥ì¡¼¥¹¤«¤é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¡È¿ÌºÒÉü¶½¡É¤È¡È¸òÎ®¿Í¸ý³ÈÂç¡É¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³£²Ç¯¤Û¤É¤Ç¸©³°¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤âÃÊ¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢·Þ¤¨¤ëÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤ÎÇ®¤â²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£Ê¡Åç¤«¤éÀ¤³¦Ä©Àï¤Ø¤ÎÆ»¤¬¤Ò¤é¤±¤ë¡È¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¤Õ¤¯¤·¤Þ¡ÉÂç²ñ¤Ï¡¢¿ÌºÒÉü¶½¤ÎÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÄ¶¹°è¤Î¸øÆ»¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡£ÃÏ¸µ¿·Ê¹¼Ò¡ÖÊ¡ÅçÌ±Êó¼Ò¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë
¤³¤Î¡È¤Õ¤¯¤·¤ÞÉü¶½¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡É¤ËÀè¤´¤íµÈÊó¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡ÅçÉÍÄÌ¤êÃÏ°èÅù15»ÔÄ®Â¼¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ä¶¹°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¤Õ¤¯¤·¤Þ¡É¤¬¡¢2026Ç¯Âç²ñ¤«¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ëÀ¤³¦Åª¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡ÈUCI¥°¥é¥ó¥Õ¥©¥ó¥É¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡É¤ÎÍ½ÁªÂç²ñ¡ÊÀ¤³¦¤ÇÌó30Âç²ñ¤¢¤ë¡Ë¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡È¤Õ¤¯¤·¤ÞÉü¶½¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡É¤ÎÌÜÅª¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¡£Éü¶½¤ÎÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¡Åç¸©¤Îº£¤òÃÎ¤ê¡¢²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ ¡È¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¤Õ¤¯¤·¤Þ¡É¤ÎUCI¡Ê¢¨£±¡Ë¥°¥é¥ó¥Õ¥©¥ó¥É¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º²ÃÆþ¤Ç¤·¤¿¡£È¾Ç¯°Ê¾å¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢À²¤ì¤ÆUCI¥°¥é¥ó¥Õ¥©¥ó¥É¤ÎÍ½ÁªÂç²ñ¤Ë·èÄê¡Ê¢¨£²¡Ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢À¤³¦¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢º£Ç¯9·î¤Î¡È¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¤Õ¤¯¤·¤Þ¡ÉÂç²ñ¤ÏÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥ìÂç²ñ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ººòÇ¯¤Î£³ÇÜ°Ê¾å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÔÌ±¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ì¤ÎÉñÂæ¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê¡Åç¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£¤½¤·¤Æ³¤³°¤«¤éÊ¡Åç¤Ø¡£¿ÌºÒ¤«¤é14Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢³¹¤ÏµÞÂ®¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿ÌºÒ¤ÎÄÞº¯¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ»ê¤ë½ê¤Ë»Ä¤ê¡¢ÉÍÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¸÷¤È±Æ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Âç²ñ»²²Ã¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊ¡Åç¤Îº£¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¤Õ¤¯¤·¤Þ¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤Õ¤¯¤·¤ÞÉü¶½¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î³ÆÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ê¢¨£±¡Ë¹ñºÝ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢¹ç
¡Ê¢¨£²¡Ë¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¤Õ¤¯¤·¤Þ¤ÎUCI¥°¥é¥ó¥Õ¥©¥ó¥É¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º²ÃÆþ¤Ï¡¢2026Ç¯Âç²ñ¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯£¹·î£¶¡Á£·Æü³«ºÅ¤Îº£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤ÏÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥ìÂç²ñ¤È¤·¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¡£2026Ç¯Âç²ñ¤Ï£¶·î12¡Á14Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¡£
¶¶ËÜ»á¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼«Å¾¼Ö¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Õ¤¯¤·¤ÞÉü¶½¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÂç²ñ¤Î¥³¡¼¥¹Àß·×¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç¸½ÃÏ¤òÁö¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÆÃ¤Ë¸¶È¯»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÈòÆñ»Ø¼¨¶è°è¤À¤Ã¤¿Âç·§Ä®¡¢ÁÐÍÕÄ®¡¢Ï²¹¾Ä®¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¤È¡¢Á°²ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ»¤¬¿·¤¿¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ÈÊÑ²½¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¤½¤¦¤À¡£À°È÷¤µ¤ì¤¿Æ»¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¤âÁö¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ÌºÒ¸å½é¤á¤Æ¡ÊÊ¡Åç¤ò¡ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Æ¤âÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢Î©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤¥«¥Õ¥§¤ä½É¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ï¸òÄÌµ¬À©¤òÈ¼¤¦¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤ë¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¤ÎÊý¤¬¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é´ú¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥È¤ò¡È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥µ¥¤¥¯¥ë¥ë¡¼¥È¡É¤ËÁªÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÍÄÌ¤êÃÏ°è¤Ï¤½¤Î¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢º£¸å¤â¼«Å¾¼Ö¤Ç¡¢Ê¡Åç¤ò¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤ä¸¶È¯»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿³¹¤òºÆ·ú¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Ê¡Åç¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿Âç¤Ê¶ìÇº¡¢ÉéÃ´¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈÉü¶½¡É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¸°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥µ¥¤¥¯¥ë¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤À¡£ÍèÇ¯¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ½ÁªÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Ê¡Åç¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
