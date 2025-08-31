この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

8月31日、ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が、自身のチャンネルで「遂にVポイントカードPrimeからJAL Payへのチャージがポイント還元対象外に…！」と題し、相次ぐチャージ系ルートの“解約”情報を緊急解説した。動画冒頭で鬼丸氏は「最近、チャージ系ルートの解約が目立ちますよね」とし、特にJALPAY関連の還元率引き下げや、ファミペイ、セゾンカードでの改悪を一挙まとめて紹介。

特に注目されたのは、12月1日からVポイントカードプライムによるJALPAYチャージでのポイント付与が終了する件。「その発表がついにきた。長いこと使えていたお得なチャージルートだったんですが、ついに終わってしまう」と、惜しむ声も。一方で、JALPAYからANA Payへのチャージ還元も同時に改悪される現状を「この解約でポイ活界隈にとっては相当なダメージ」と明言した。

ファミペイの上限引き下げや、セゾンカードのポイント付与対象外化など、他社カードの締め出し・改定も背景にあると独自視点を交え、「ファミマカードに生まれ変わるタイミングで他社カードのチャージ条件が厳しくなった。より自社カードに集中させる狙いもあるのでは」と分析。

さらに鬼丸氏は、主要チャージルート図を用いてAndroid・iPhone別の還元シミュレーションも解説。「今後はこのルートの崩壊で楽天PAYや楽天証券利用時の最大還元率もダウンしてしまう」と、ユーザーの取得ポイントに直撃することを警鐘。一方で、「レボリュートを挟む新ルートや、条件がゆるいVNeoBankDebitからANA Payチャージで“1.5%還元”も可能」「12月1日以降は、このカードがメインになりそう」と、今後の最適解も提案した。

動画終盤では「最近の解約ラッシュを見ると、また別のチャージルートが改悪される恐れもある」とし、今後も最新情報の発信を約束。「このハードルの低さ、汎用性の高さでVNeoBankDebitは本当におすすめ。今後主流になっていく気がします」と改めて今後の“新ポイ活時代”を展望し、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

ファミペイ・チャージ大幅改悪！月2万円の制限へ
14:25

VポイントカードPrimeとJAL Payの改悪で楽天ペイの還元率ダウン
18:23

ポイ活新時代：V NEOBANK デビットが最強カードに…？！

関連記事

鬼丸征也「三井住友カードNLは今が“ぶっちぎりで作り時”！今週末中に絶対申し込むべき理由を解説

鬼丸征也「三井住友カードNLは今が“ぶっちぎりで作り時”！今週末中に絶対申し込むべき理由を解説

 鬼丸征也「JAL Payのチャージ還元率0.1％へ大幅ダウンは“チャージできるだけありがたい”」

鬼丸征也「JAL Payのチャージ還元率0.1％へ大幅ダウンは“チャージできるだけありがたい”」

 鬼丸征也「ビットコイン積立“完全無料”は激アツ！」“POSAカード還元”も絶対見逃すな

鬼丸征也「ビットコイン積立“完全無料”は激アツ！」“POSAカード還元”も絶対見逃すな
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

おにまるちゃんねる_icon

おにまるちゃんねる

YouTube チャンネル登録者数 13.10万人 1945 本の動画
コード決済（d払い,楽天ペイ,PayPay,auPAY,ファミペイ,メルペイなど）、クレジットカード、プリペイドカード、デビットカード、電子マネーなどのキャッシュレス決済や各銀行、各証券会社などのキャンペーン情報、お得情報、ポイ活情報などを発信するチャンネルです。
youtube.com/channel/UCPI61AHwYWwVbsXEOhPUZOw YouTube