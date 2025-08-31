この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

8月31日、ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が、自身のチャンネルで「遂にVポイントカードPrimeからJAL Payへのチャージがポイント還元対象外に…！」と題し、相次ぐチャージ系ルートの“解約”情報を緊急解説した。動画冒頭で鬼丸氏は「最近、チャージ系ルートの解約が目立ちますよね」とし、特にJALPAY関連の還元率引き下げや、ファミペイ、セゾンカードでの改悪を一挙まとめて紹介。



特に注目されたのは、12月1日からVポイントカードプライムによるJALPAYチャージでのポイント付与が終了する件。「その発表がついにきた。長いこと使えていたお得なチャージルートだったんですが、ついに終わってしまう」と、惜しむ声も。一方で、JALPAYからANA Payへのチャージ還元も同時に改悪される現状を「この解約でポイ活界隈にとっては相当なダメージ」と明言した。



ファミペイの上限引き下げや、セゾンカードのポイント付与対象外化など、他社カードの締め出し・改定も背景にあると独自視点を交え、「ファミマカードに生まれ変わるタイミングで他社カードのチャージ条件が厳しくなった。より自社カードに集中させる狙いもあるのでは」と分析。



さらに鬼丸氏は、主要チャージルート図を用いてAndroid・iPhone別の還元シミュレーションも解説。「今後はこのルートの崩壊で楽天PAYや楽天証券利用時の最大還元率もダウンしてしまう」と、ユーザーの取得ポイントに直撃することを警鐘。一方で、「レボリュートを挟む新ルートや、条件がゆるいVNeoBankDebitからANA Payチャージで“1.5%還元”も可能」「12月1日以降は、このカードがメインになりそう」と、今後の最適解も提案した。



動画終盤では「最近の解約ラッシュを見ると、また別のチャージルートが改悪される恐れもある」とし、今後も最新情報の発信を約束。「このハードルの低さ、汎用性の高さでVNeoBankDebitは本当におすすめ。今後主流になっていく気がします」と改めて今後の“新ポイ活時代”を展望し、動画を締めくくった。