海外不動産投資家の宮脇さき氏が明かす「クリプト長者は早めの現金化が鉄則！」ドバイ移住のリアルな資産運用を語る

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「銀行によって暗号資産が没収される！？あなたの資産が危ないかもしれません！」と題した動画で、ドバイ移住のリアルな現実とともに、現地での税制や資産運用、暗号資産の注意点について語った。



宮脇氏はまず「ドバイに移住して4年以上経ちますが、日々いろんな方が来てますね。ノリで住む人も多く、フットワーク軽く他国へ移る方が増えています」と移住事情の多様化を指摘。特に最近は「クリプト投資家」の移住者が目立つと明かした。



本編では、ドバイ移住の最新事情として「税金、銀行・暗号通貨、ビザ、治安機構」の4つの観点から徹底解説。「ドバイは個人の所得税もキャピタルゲイン課税もゼロ。法人税9％も優遇措置があり実質払っていない法人も多い」と税制メリットを強調。その一方「維持コストや会計費用も高いので、利益が出ない法人は旨味が少なくなる可能性も。個人の高収入には新たなルールも導入され、今後は厳格化の流れもあります」とリスクにも言及した。



銀行・クリプト事情では「銀行によっては暗号資産の大口送金があると、マネーロンダリングを疑われ、凍結や質問を受ける」と具体的リスクを告白。「第三国を使うスキームや、暗号通貨で直接不動産を購入する方法、小切手に変換するサービスも存在する」と多彩な運用法を紹介しつつ、「こういうメリット・デメリットを比較して、早めに動いたりして現金化するというのがクリプト長者の人にはおすすめ」と、独自のクリプト資産運用の鉄則を提言した。



治安やビザについても率直に語り、「ドバイの治安は日本と同じか、それ以上。ゴールデンビザは、法人設立より遥かにコストパフォーマンスがいい」と実体験を交えて説明。動画の終盤では、「ドバイ＝高層ビルばかりと誤解されがちだが、実は自然豊かな一面も」と現地の日常や意外な魅力を紹介し、宮脇氏の“現地発”ならではの視点が詰まった内容で締めくくった。

