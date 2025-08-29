【アベイル】ポケモングッズが大量！可愛いのたくさんで散財の予感...。《8月30日発売》

しまむらグループのカジュアルファッション専門店「アベイル」に、2025年8月30日から、テレビアニメ「ポケットモンスター」のグッズが新登場します（※新倉敷店、筑紫野店を除く）。

定番のマスコットやキーホルダーのほか、寝具やルームウェア、マットなど、自宅で使えるアイテムが充実しています。

500円台の「三角ミニポーチ」が可愛い

寝具は、「カバー付き枕」（1980円）、「シングルケット」（2530円）、「敷パッド」（2530円）、「枕パッド」（759円）などがあり、同じ柄で一式そらえられます。

レディース向けのルームウェアやパジャマはあったか素材で登場。ピカチュウのワンポイントイラストや総柄デザインなど、複数のデザインがあります。上下セットで価格は各3080円です。

バッグやリュックにつけて連れて歩きたい「マスコットチャーム」（1650円）や「カバー付リールキーホルダー」（1628円）も。ピカチュウ、カビゴン、ゲンガーなど人気のポケモンがラインアップされています。

すぐに出したい小物入れに便利な「三角ミニポーチ」（528円）は、「メタルチャーム」（990円）との併せ使いもよさそうです。

ポケモン好きはチェックしてみて。なお、1商品につき1点までの購入制限があります。

一部を除き、オンラインストアでも販売があります。オンラインは30日12時0分からの販売予定です。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）