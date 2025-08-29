この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【最強のリサーチツール】Grok完全攻略｜他と何が違う？見逃せない機能を徹底比較」と題した動画を公開。話題のAIツール「Grok」について、知られざる機能や徹底活用法について語り、その独自の視点が注目を集めている。



有馬氏は冒頭、「彗星のように突如現れたAIの機能」とGrokの存在を紹介。「X（旧Twitter）社が出しているAIで、今や話題沸騰」とGrokに注目が集まる理由を説明した。その上で「今まで課金ユーザーしか使えなかったGrokが、イーロン・マスクの方針で無料開放され、サーバーがパンパンになるまでは今が“使い時”」とし、「6000円相当の価値があるものを無料で使える、今こそ皆に使ってほしい」と強調した。



Grokの実力については「AI性能テストで他社の無料版を圧倒しており、イーロン・マスク自ら『世界一賢いAIを出しました』とまで語っている」と現状のAI業界の中でも高い評価を受けていることを説明。一方で「有料プロモデルには及ばないかも」としつつも「無料でこの精度は破格」という見方を示した。



さらに動画内では、「最新情報を得られる」「営業前に相手のパーソナルな情報を素早くリサーチできる」「口コミ検索やブランディング対策が可能」「リサーチした情報から記事や提案書、SNS投稿も即作成＆投稿できる」「新規ビジネスアイディアを忖度なしで壁打ちできる」という、全5点の実践的な活用術をわかりやすく紹介。特に、「X上の投稿を“Deep Search”で一気に調べられることで、『必要な情報がピンポイントですぐ見つかる』のは本当の意味でのメリット」と語っている。



特徴として「他のAIより“口が悪い”、規制が緩めでストレートな意見も得られる」「海外ソースも幅広くリサーチできる反面、日本国内情報に限れば他のAIに軍配」といったGrok特有の性格にも触れ、「マーケターや営業、企画職、転職活動中の方など、リアルな生の情報を必要とする全てのユーザーにとって活用価値が高い」と断言。また、「今は無料で非常に高精度なAIを使える絶好のタイミング。サーバーダウンするまではこの特権を活かしてみてほしい」と呼びかけた。



動画の最後には、有馬氏が「普段より、AIによる情報収集や投稿作成の効率化で“本業にもっと時間を使える”ようになるはず」と自身の実感を語り、「この機会にぜひGrokを試してほしい」とメッセージを送り、動画を締めくくった。