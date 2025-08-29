ボルトアクションで本格シューティング！迫力の連射＆精密ショット！外遊びがもっと楽しくなる【ハズブロ】ダーツブラスターがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
本格シューティングが楽しめる！外遊びにおすすめ！【ハズブロ】ダーツブラスターがAmazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
バトルに合わせてカスタマイズできるよう、タクティカルレール3本、取り外し可能なスコープとバレルが付属。電池不要の手動駆動ブラスター。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
命中率アップのためにスコープを取り付けたり、遠くのターゲットを狙ったショットの精度を上げるためにバレルを取り付けたりと、バトルやミッションの状況に合わせたカスタマイズをすることができる。
ナーフ公式エリート2.0ダーツ16本が標準付属。ダーツドラムにダーツを8本フル装填し、残りの8本をビルトインストレージに格納することができる。ストレージから素早くダーツをリロードすることも。
ダーツを8本装填できる回転ドラムを搭載し、8本のダーツを連続して発射することができる。ダーツの最長飛距離は90フィート（27メートル）。 プライミングボルトを前後にスライドさせ、トリガーを引くと、ダーツが1本発射される。
