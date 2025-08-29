バーガーからデザートまで！ “とろ〜り”を味わい尽くす「とろ〜り月見」シリーズ

2025年のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）「とろ〜り月見」シリーズは、「たまご好きがたまごを楽しむための商品」というテーマのもと、とろ〜り半熟の“たまご感”がたっぷり堪能できるラインナップが登場。さっそく注目の「とろ〜り月見」シリーズ4種を紹介していきます！

11種類のハーブ＆スパイスでソフトでジューシーに仕上げたチキンフィレと、レタス、チェダーチーズ、“とろ〜り”がたまらない目玉焼き風オムレツに特製マヨソースを合わせて、全粒粉バンズで挟んだ「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」（単品540円、セット950円、よくばりセット1250円）。

■「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」

標準製品重量：1個あたり、220g

エネルギー：1個あたり、481kcal

醤油風味のてりやきソースが絡んだチキンカツに千切りキャベツと、たっぷりのタルタルソース、“とろ〜り”目玉焼き風オムレツを全粒粉バンズで挟んだ「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」（単品590円、セット1000円、よくばりセット1300円）。

■「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」

標準製品重量：1個あたり、227g

エネルギー：1個あたり、465kcal

カーネルクリスピーとレタスに、“とろ〜り”目玉焼き風オムレツ、甘辛のてりやきソースと特製マヨソースを合わせて、トルティーヤで包んだ「とろ〜り月見ツイスター」（単品480円、セット890円、よくばりセット1190円）。

■「とろ〜り月見ツイスター」

標準製品重量：1個あたり、180g

エネルギー：1個あたり、397kcal

もちもち食感のおもちフィリングと、“とろ〜り”濃厚なカスタードクリームをサクサクのパイ生地で包んだ「おもちカスタードの月見パイ」（単品300円）。

■「おもちカスタードの月見パイ」

標準製品重量：1個あたり、53g

エネルギー：1個あたり、176kcal

口いっぱいに広がる卵黄ソース！「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」を実食！

そんな「とろ〜り月見」シリーズから、今回は「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」を実食。

包みを開けると、ボリュームのあるチキンフィレにとろけるチェダーチーズ、ふんわりとした目玉焼き風オムレツが食欲をそそります。

そして、見てください！ この見事な“とろ〜り”を!!

KFCのバーガーではおなじみの11種類のハーブ＆スパイスの利いた肉厚のチキンフィレに、目玉焼き風オムレツとコクのあるチェダーチーズの相性は抜群！ 香ばしさのある全粒粉バンズのふんわり感とシャキシャキのレタス、特製マヨソースも絶妙にマッチしています。

そして、なんといっても“とろ〜り”と口いっぱいに広がる卵黄ソースがたまりません！

とても食べごたえのあるバーガーになっています！

■「とろ〜り月見」シリーズ

発売日：2025年8月27日（水）

※一部店舗では8月20日（水）より先行販売。

※数量限定、なくなり次第販売終了

販売店舗：全国のKFC店舗（一部店舗を除く）

※デリバリーでの価格は異なります。



SNSで発表された瞬間から大きな話題をよんでいるのが、“とろ〜り”目玉焼き風オムレツを3つ積み上げた禁断の商品「トリプル月見バーガー」です！ 8月27日（水）から発売される「とろ〜り月見」シリーズに先駆けて、8月20日（水）より全国7店舗のみで限定販売されます。

醤油風味のてりやきソースが絡んだチキンカツに、3枚重ねの目玉焼き風オムレツ、千切りキャベツと、たまご具材がたっぷりのタルタルソースをバンズで挟んだ「トリプル月見バーガー」（単品990円、セット1400円、よくばりセット1700円）。

KFCがたまご好きのために開発した、“たまご感”満載の「トリプル月見バーガー」を実食レポートします！

見た目も衝撃の“トリプル月見”！ ぜいたくに3枚も積み重ねられた目玉焼き風オムレツから“とろ〜り”とあふれる卵黄ソースは、まさしくたまご好きにはたまらないバーガーです。

それでは豪快に、かぶりついていただきます！

頬張った瞬間に、口いっぱいに広がる“とろ〜り”！ チキンカツに絡んだてりやきソースの甘じょっぱさをまろやかに包んでくれます！ シャキシャキの千切りキャベツとたっぷり挟まれたタルタルソースも存在感抜群！ すべての具材が調和して、ひと口、またひと口と、どんどん食べ進めてしまうおいしさです。

「食べ切れるのか……!?」と、思わず不安になるほどの重量感でしたが、甘じょっぱいチキンカツと目玉焼き風オムレツの“とろ〜り”感にコクのあるタルタルソースの組み合わせは、やみつきになるほどのおいしさで、気づけばペロリと完食していました。

しかし食べた後の満足感は格別！ インパクトとボリューム満点のバーガーです！ たまご好き、月見好きはぜひ食べてみて。

■「トリプル月見バーガー」

販売期間：2025年8月20日（水）〜2025年9月2日（火）

※数量限定、なくなり次第販売終了

取扱店舗：アピアさっぽろ店、仙台駅前店、恵比寿駅前店、名古屋栄セントラルパーク店、南海難波駅店、広島紙屋町店、天神サザン通り店

ーーーーーーーーーー

標準製品重量：1個あたり、336g

エネルギー：1個あたり、585kcal



