通勤・フェス・キャンプに大活躍！風量5段階＆静音設計で首掛けOK！手がふさがってても涼しい新時代【リズム】ハンディファンがAmazonで販売中！
通勤・フェス・キャンプに大活躍！首掛けOK！手がふさがってても涼しい新時代【リズム】ハンディファンがAmazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ハンディはもちろん、デスクファンや付属のストラップでハンズフリーでも使える3way。カラビナをバッグやベルト、スマホショルダーにつけてお出かけ先にも。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ハンディファンはもちろん、付属のネックストラップを使えばハンズフリーに変身。本体150グラムと軽量なので、首から下げても負担になりにくい。付属のストラップはシンプルで取り付けがしやすい物を新規で採用。ストレスフリーで使える。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても。角度は0〜110度まで無段階で調節可能。どこで使っても風が心地よい角度をキープできる。
リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。後ろのファンで空気を集め、前のファンで空気の流れを整え筒状の風を届ける。風がまっすぐ届くので、首元や体を短い時間で冷やすことができる。
充電式でたっぷり15時間。風量はリズム風・弱・中・強・ターボの5段階。リズム風で15時間、弱モードでもたっぷり10時間稼働するので、日中の暑さもこれ１つでフルカバー。 寿命充電回数は約300回。
