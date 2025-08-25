調理はたった5分！トースターと「ちくわ」で作る、あと1品副菜

「あと1品、何か欲しい。」そんな夕飯前の悩みにぴったりなのが、トースターで作れるちくわの副菜です。火を使わず、たった5分で完成する超時短レシピは、ささっとおかずを追加したい時に役立ちます。今回は、見た目も華やかで食卓がちょっとカラフルになる、副菜レシピを5つ紹介します。

▼切って穴に詰めるだけ

赤や黄色、緑の色味はお弁当のおかずに最適です。子どもが大喜びすること間違いなしです。



▼中途半端に残ったキムチの救済レシピ

キムチマヨとちくわの相性が抜群！お酒に合う味つけは晩酌の主役になりますよ。



▼とろけるチーズとマヨのコラボが最強

切ってのせて焼くだけの超簡単レシピ。お弁当のおかずや賞味期限前の大量消費にも使えますよ。



▼カレーの香りがフワッと広がる

ほんのりスパイシーな味つけが食欲をそそります。青のりやパセリで彩りをプラスするのもおすすめです。



▼ツーンとした辛みは大人が好きな味

辛味とまろやかさのバランスが抜群で、お酒のお供になること間違いなしです。







暑い夏はできるだけ火を使う時間を減らしたいですよね。今回のレシピは、トースターに入れた後は焼き上がるまで放っておくだけなので、大人から子どもまで簡単に作れます。また、お酒のおつまみにもぴったりですので、冷蔵庫にちくわを常備して、小腹が空いた時にささっと作ってみるのもおすすめですよ。（TEXT：青木千奈）