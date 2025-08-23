ÂçµÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë3¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¿ùËÜ·òÍ¦¡Ö¤ª¤ì¤é¤Î¾ë¤Ç¾¡¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
[8.23 J2Âè27Àá ÂçµÜ 1-0 ·§ËÜ NACK]
¡¡Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÇòÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎFW¿ùËÜ·òÍ¦¤Ï¸åÈ¾35Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤½¤Î5Ê¬¸å¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£ºÇ¸åÊý¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ë¡¢¿ùËÜ¤ÏÃæÈ×¤Ç»²²Ã¡£FW¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤äFWÆ£°æ°ì»Ö¤ÈºÙ¤«¤¯¥Ñ¥¹¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢PA¼êÁ°¤Çº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥¹²ó¤·¤Ç¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤â¸«¤¨¤¿¤±¤É¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£º£µ¨3ÅÀÌÜ¤ò¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢ÂÔË¾¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë°ìÊý¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï5·î10Æü¤ÎÂè15Àá¡¦¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæÀï°Ê¹ß¤Ë¾¡Íø¤Ç¤¤º¡£¿ùËÜ¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤«¤é¡¢¤ª¤ì¤é¤Î²È¤Ç¡¢¾ë¤Ç¾¡¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤Î¥Û¡¼¥àÀï¾¡Íø¤Ë¤â¡¢¿ùËÜ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£ÌÜÉ¸¤ÏJ1¾º³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Àá¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¡£»ÃÄê3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¶Ïº¹¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Öº£Æü¤Î¾¡¤Á¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÍè½µ¤âÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î·ãÀï¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼¡¤Î¾¡Íø¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÇòÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎFW¿ùËÜ·òÍ¦¤Ï¸åÈ¾35Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤½¤Î5Ê¬¸å¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£ºÇ¸åÊý¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ë¡¢¿ùËÜ¤ÏÃæÈ×¤Ç»²²Ã¡£FW¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤äFWÆ£°æ°ì»Ö¤ÈºÙ¤«¤¯¥Ñ¥¹¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢PA¼êÁ°¤Çº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥¹²ó¤·¤Ç¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤â¸«¤¨¤¿¤±¤É¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£º£µ¨3ÅÀÌÜ¤ò¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢ÂÔË¾¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤Î¥Û¡¼¥àÀï¾¡Íø¤Ë¤â¡¢¿ùËÜ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£ÌÜÉ¸¤ÏJ1¾º³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Àá¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¡£»ÃÄê3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¶Ïº¹¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Öº£Æü¤Î¾¡¤Á¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÍè½µ¤âÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î·ãÀï¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼¡¤Î¾¡Íø¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)