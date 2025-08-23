8月19日、千鳥がMCを務めるバラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビほか）が放送された。出演した千鳥・ノブの近影に、SNSがざわついている。

この日の放送では「真夏の美ボディ相席」企画が進行。俳優・武田真治と「令和の愛人」と呼ばれるタレント・真島なおみが出演し、各々の“美ボディ”を惜しみなく披露した。Xでは、沖縄県の瀬底島（せそこじま）を訪れた真島が、のっけから「同世代の女の子としゃべるのが、ちょっとトラウマがあって……」と涙を見せ始め、ノブが「馬鹿騒ぎしてボイン揺らさんかい！」とツッコミを入れる姿が拡散された。

ツッコミの秀逸さに注目が集まるなか、一部ファンからは、ノブの顔に「やせた?」と指摘する声があがっている。たしかに、よく見ると顎のラインがシャープになっているような……。

《ノブ痩せた?》

《ノブなんか痩せてるな 盛山と一緒にダイエットしたん?》

《ノブ痩せた?心配》

現在、45歳のノブ。過去には、40代に突入してから、不調を感じ始めたと明かしたこともあった。

「2023年放送の『川島＆ノブ ウダ馬なし』（関西テレビ）で、ノブさんは『40代になってもう、体調万全な日がないってこと、ないですか』と告白。『もう、ラーメン1杯が食えないんですよ。情けないです』と、食欲が減退していると吐露していました。

また、1年ほど前から、『パーソナルジムに通っている』とテレビ番組などで公言しており、パーソナルジム以外を“平ジム”と呼ぶくだりが定番化していました。そうした経緯もあり、2025年の初めごろから、ノブさんのビジュアルに『やせた』という指摘が続出。実際、顔まわりの余分な肉は減ってきた印象です。年齢を重ねるうちに食欲が減って、トレーニングの効果も出てきたということかもしれません」（芸能記者）

ジム通いのクセがすごい、ということか。