QTモバイル、「OPPO A5x」28日発売
QTnetは、運営するMVNOサービス「QTモバイル」で、オウガ・ジャパンの新型Androidスマートフォン「OPPO A5x」を28日に発売する。価格は2万460円。
OPPO A5x
「OPPO A5x」は、チップセットに「Snapdragon 6s 4G Gen 1」を搭載した6.7インチのスマートフォン。カメラは、アウトカメラに約3200万画素、インカメラに約500万画素を搭載。カラーバリエーションはホワイトとブルーの2色が用意される。
価格は2万460円で、24回払いの場合は初回は979円、2回目以降は月額847円となる。主なスペック 項目 内容 重さ 約193g 大きさ 約76×166×8.0mm バッテリー 6000mAh、45W SUPERVOOCフラッシュチャージ／33W PPS OS ColorOS 15（Android 15） チップセット Snapdragon 6s 4G Gen 1 メモリー／ストレージ 4GB／128GB 外部メモリー microSDXC 最大1TB SIM nanoSIM＋nanoSIM ディスプレイ 約6.7インチ（1604×720）、リフレッシュレート最大90Hz アウトカメラ 約3200万画素 インカメラ 約500万画素 Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth Ver. 5.0 生体認証 側面指紋認証／顔認証 防水／防塵 IP65 FeliCa 非対応