福留光帆、“クラスの2軍”扱いするお見送り芸人しんいちに「絶対寝たらへんからな！」

タレントの福留光帆（21歳）が、8月20日に公開されたYouTubeチャンネル「東京脱出倶楽部」の動画に出演。クラスの2軍扱いしてくるお見送り芸人しんいちに「絶対寝たらへんからな！」と文句を言った。



福留が、家でお風呂に入っているのに「エゴサーチしたら『福留光帆おった』とか書かれる時ある」と言うと、お笑い芸人・たかみち店長は「でも、たしかにどこにでもいる顔よ」と福留をディスり、お見送り芸人しんいちも「わかる。どこにでもいる感じというか、喋りとかおもろいから今出れてるけど、その見た目的には、別にその、なんて言った？ クラスの……なんて言ったんだろ？ 2軍ぐらいの。1軍では絶対ないやん」とコメント。



福留が「でも一緒に寝ようって言ったら寝るやろ」と言うと、しんいちは「寝る寝る。だって2軍やもん。ちょうど寝やすい。2、3軍やからちょうどいい」とさらにディスり、福留は「絶対寝たれへんからな！何があっても」と文句を言った。