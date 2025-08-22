女優の小池栄子が２０日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。「反省してほしい」人気先輩俳優を明かした。

ＭＣのオードリー・若林正恭が「もうお芝居で反省することないですか、舞台終わり？」と「劇団☆新感線」の看板俳優を４１年務めている俳優の古田新太に質問。「ないなあ。自分に対しての反省はない」と即答する古田に、小池が「私は反省してほしいのがある」と割り込んだ。

続けて「古田さん、パンツだけを履いてハダカの状態になるっていうのがあったんですけど」と過去の共演を回想。「確か、ハダカに見えるようなスーツみたい着てて、私がパッと見たらパンツ姿になっているシーンのときに…。準備でパンツ履いてくるの忘れて。分かります？キューピーみたいに、ベージュの全身タイツ姿で立ってるんですよ」と古田がパンツを履き忘れたおかげで設定が変わったと説明し、スタジオの笑いを誘った。

「意味合いが全然違うし」とブーイングの小池だが、古田は「ただ忘れた。何とも思わない」と反省はなし。小池は「こっちが悪いみたいな顔をする」とぼやいていた。