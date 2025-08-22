ËèÇ¯À§Èó¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ï»ëÄ°Î¨¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¡© ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¡©¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂå¤ï¤ê¾¡¼ê¤Ë¡Ö¾ðÊó³«¼¨¡×¡Û
¡¡¤Ê¤ó¤«ËèÇ¯¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¤´Ö¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ä¤â¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸í²ò¤Ê¤¤è¤¦¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¡¢»ä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡© ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤È¸À¤¨¤Ð¡×¤ÇÃ¯¤Ç¤âÌ¾Á°¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í£°ìÌµÆó¤Ç¤¹¡£·ù¤ï¤ì¼Ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¹½ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ²¿¤«À¤´ÖÍÍ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¶â¤ò½¸¤á¤Æ´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿ô»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤â¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢24»þ´ÖÈÖÁÈ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ä¤á¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«Éü³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤â2²ó¤À¤±¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏÈÖÁÈ¤Ï¡¢À©ºîÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤â¡¢³Æ·ÏÎó¶É´Ö¤ÎÄ´À°¤â¡¢±Ä¶È¤âÈó¾ï¤Ë¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡£ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¤¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯ÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÔ¾Í»ö¤âµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢48²ó¤â¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¤¼¤Ò¡¢°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó °¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ±¸ì¤´¤È¤ËÊ¬²ò¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥Ñ¡¼¥È¡×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ
¡¡¤Þ¤º¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö24»þ´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¡×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥Ñ¡¼¥È¡×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ÜÊÌ¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤ÄÌ¾ï¤ÎÆÃÈÖ»þ´ü¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÇÊç¶â¤òÊç¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡Ö¤ªº×¤ê¡×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£À¸ÊüÁ÷¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¤È¡Ö»ä¤âÊç¶â¤Î¾®Á¬¤ò»ý¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤ò¤Þ¤ºÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ø°¦¤Ï¡Ù¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬º£¤º¤¤¤Ö¤ó¡Ö°¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«²ø¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡Öµ¶Á±¡×¤À¤Î¡Ö´¶Æ°¥Ý¥ë¥Î¡×¤À¤Î¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë»ä¤â¡Ö¤³¤Î¥¯¥½½ë¤¤¤Î¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤ë¡×¤Î¤¬¡Ö°¦¡×¤À¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°¦¡×¤ò¤É¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤»¤ë¤Î¤«¡© ¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤¦¡Ö°¦¡×¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡© ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤í¤½¤í±é½ÐÏÀ¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¥Þ¥º¥¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¡ØÃÏµå¤òµß¤¦¡Ù¤ÎÉôÊ¬¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÃÏµå¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡© ¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÉÏ¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À©ºîÈñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤«¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤º¤¤¤Ö¤ó¥É¥á¤Ê´¶¤¸¤Î¡ØÆüËÜ¤òµß¤¦ÈÖÁÈ¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤¤¤í²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂçµ¬ÌÏ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î²Ð¤òÆüËÜ¤«¤é¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ì¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ä¤½¤·¤ÆÂ¾¶É¤â¡ÖÂÇÅÝ24»þ´Ö¡×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÅ¤«¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÃÌÜÇîÆ»¡¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢´é¥Ï¥áÎ¹¿Í¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
