「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、「星のカービィ」と6度目となるコラボレーションアイテムを、9月12日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。

同コレクションは、ハル研究所と任天堂が開発し、任天堂が発売する人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした「カービィカフェ」をモチーフに、「カービィカフェ」のシンボル的な存在であるウィスピーウッズにスポットを当て、「UNDER THE WHISPY WOODS”ウィスピーウッズの森で会いましょう”」をテーマに、ブリティッシュなアイテムを展開する。

ウィメンズは、「カービィカフェ」のマークをデザインしたニットベストや、ウィスピーウッズのりんごを持ったカービィやワドルディの刺繍を施したストライプシャツのほか、デザートメニューをデザインしたハーフジップのスウェットを展開する。

メンズは、フードメニューのピッツァやプレートをデザインしたスウェットシャツと、おひるねするカービィをデザインしたジャカード柄のニットカーディガンをラインアップ。

またキッズでは、子どもにも人気のフードメニューであるバーガーとオムライスをプリントしたスウェットプルオーバーや、大人のアイテムとリンクコーデも楽しめるスウェットパーカが登場する。

さらにグッズは、「カービィのふわふわパンケーキ」と「ワドルディのおひるねオムライス」をモチーフにしたポーチを展開する。

家族や友人と「カービィカフェ」に行きたくなるような楽しいラインアップにぜひ注目してほしい考え。

［小売価格］1990円〜3990円

［発売日］9月12日（金）

ジーユー＝https://www.gu-global.com/jp/ja