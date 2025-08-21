この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」のりゅう先生が、「【完全版】Webビジネス初心者は、まずこれだけやれ！初心者が最短でWebビジネスを攻略するためのロードマップ」と題した動画を公開。動画の中で、Webマーケティングの初心者が何から始めればいいのか、多すぎる手法に惑わされず「最初に見るべき“たった一つ”の指標」を明かし、その極意を熱弁した。



「ビジターバリューだけ見てください。たった一個です」と断言するりゅう先生。WebマーケティングにはSNSや広告など無数の手法があるが、「みんないろいろ複雑化しすぎてる。シンプルな方法が一番強い」と持論を展開。なぜ数ある指標のうちビジターバリューが最重要なのかについては、「1アクセスあたりの売上額、それを数字にしましょう。数字さえ読めれば、感覚じゃなく事実で語れる」と語った。



また、様々なアクセス元での“アクセスの質”の違いにも言及。「同じ商品・同じページでも、アクセス元によってビジターバリューはコロコロ変わる」「YouTubeや書籍、テレビから来るお客様は熱量が高く、ビジターバリューは非常に高い傾向」とし、戦略的にアクセス数とアクセスの質を両輪で上げていく重要性を説いた。



初心者がやるべきことは「アクセスを上げる」「リストを取る」「コンバージョン（制約率）を上げる」の3つだけに絞るべきだと具体策も指南。「まず集客、そしてメールやLINEで見込み客リストを獲得。そのために“得点＝お客様がその瞬間欲しいもの”を用意するのが最も簡単」とアドバイス。そして「リスト取得は得点の魅力、ターゲット層とのマッチ、取りやすい設計の3要素で決まる。ギフト券で釣るだけでは意味がない」と“質”の大切さを繰り返した。



さらに制約率アップの極意としては「パーソナルコミュニケーションが最強」と主張。「一括システムに頼りすぎず、1対1の丁寧な連絡・ヒアリングが売上アップの原点。数字だけは裏切らない。どんぶり勘定、感覚で動くのは卒業しましょう」と背中を押すメッセージを送った。