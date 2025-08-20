ホテルで優雅に楽しむ絶品バーガー

スタンプラリーで食事券もGET！

美味しいハンバーガーが食べたいと、無性に思うことはありませんか？

ファストフードやカフェも良いけれど、せっかくならちょっと贅沢して、オシャレな空間でゆっくりと味わうハンバーガーもGOODですよね。

そんな大人女子の願いを叶えてくれるスペシャルな企画が、名古屋のホテル13施設が参加する共同イベント「ホテルバーガーラリー in Nagoya」です。

この記事では、絶品揃いのハンバーガーの中でも編集部が特に気になる『名古屋マリオットアソシアホテル』の「マリオットバーガー」と『ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋』の「黒毛和牛ジンギスカンバーガー」を徹底解説！

@名古屋マリオットアソシアホテル

マリオットバーガー

このバーガー、ただのバーガーじゃないんです。世界中のマリオットホテルで提供されている、まさに伝説的なハンバーガー！

その歴史は古く、1927年にアメリカのワシントンで開業したルートビアスタンド「Hot Shoppe」のメニューにあった、大きいバーガーが原型になっているそうです。

共通のレシピはありつつも、地域ごとにオリジナルのアレンジを加えて提供しているのが魅力。

『名古屋マリオットアソシアホテル』の「マリオットバーガー」は、ジューシーなビーフとポークのパティに、ベーコン、レタス、トマト、チーズをたっぷりと挟んでいるところが特長です。

さらにパティには隠し味としてマッシュルームソテーを加えることで、より深い味わいになっています。

お腹も心も満たされる伝説バーガー

ボリューミーで高さもあるので、ナイフとフォークを使って、ひと口ずつ優雅にいただくのがマリオット流の楽しみ方。

付け合わせには、王道のポテト、オニオンリング、ピクルスがついてきて、満足感は最高潮！

この特別な「マリオットバーガー」が味わえるのは『名古屋マリオットアソシアホテル』15階にあるロビーラウンジ「シーナリー」。

ゆったりとしたソファでくつろぎながら、絶品バーガーに舌鼓を打つ…夏バテ解消にもおすすめな、まさに至福のひとときを！

【時間】

10:00～20:00(LO19:30)

【価格】

2,900円

【会場】

名古屋マリオットアソシアホテル

JR名古屋駅直結

名古屋市中村区名駅1-1-4

052-584-1111(代表)

https://www.associa.com/nma/

@ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

黒毛和牛ジンギスカンバーガー

続いて紹介するのは『ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋』の「黒毛和牛ジンギスカンバーガー」です。

このバーガーも、ただのハンバーガーではありません！

ホテルが実施するレストラン全館北海道フェアの一環で、シェフの推しメニューとして誕生した、まさに夏の北海道の美味しさを凝縮したひと皿です。

ひと口食べれば、そこはもう北海道！

このバーガーの主役は、迫力のビーフ・オン・ビーフです。

ジューシーな北海道産ビーフを100%使用した贅沢なパティと、香り豊かな北海道産和牛のジンギスカンが絶妙に組み合わさっています。

牛肉の旨味とジンギスカンの風味が織りなすハーモニーは、まさに感動もの！

さらに、このふたつの主役を優しく包み込むのは、北海道産の小麦粉「春ごこち」を使った、しっとりとしていながらも存在感のあるバンズ。

こだわりのバンズが、具材の美味しさをしっかりと支えているんです！

北海道の魅力を味わう

夏の贅沢ハンバーガー！

味の決め手となるのは、北海道で育った牛から作られた濃厚なゴーダチーズ。

とろりと溶けたチーズが、パティとジンギスカン、そしてバンズを一体化させ、これまでにない深いコクとまろやかさを加えてくれます。

ひと口頬張るごとに、北海道の大自然が育んだ食材たちの力強さと、繊細なシェフの技を感じられるはず。

普段のランチやディナーとは一味違う、特別な体験を求めている大人の女性にぜひ味わってほしい至福のバーガーです。

贅沢な食材が織りなす究極ハーモニー

ホテル×バーガーのご褒美時間

提供されるのは『ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋』1階にある「ロビーラウンジ」。

洗練されたホテルのラウンジで、非日常のひとときを過ごしながら、特別なバーガーを楽しんでみては？

【提供期間】

～9/15(月・祝)

【時間】

10:00～19:00(LO17:30)

【価格】

2,800円

【会場】

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

金山総合駅南口より徒歩1分

名古屋市中区金山町1-1-1

052-683-4111

https://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

その他のレストラン情報もCHECK!!

スタンプラリー開催中

そして、この『ホテルバーガーラリー in Nagoya』には、さらなるお楽しみがあります！

期間中、参加ホテルで3個のバーガーを制覇すると、抽選で13名にホテルの食事券が当たるスタンプラリーを開催中なんです。

スタンプカードは各ホテルのレストランで配布しているから、この機会に名古屋のホテルめぐりをしてみるのもおすすめです。

その他参加ホテル

コートヤード・バイ・マリオット名古屋

ザ サイプレスメルキュールホテル名古屋

THE TOWER HOTEL NAGOYA

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋

TIAD, AUTOGRAPH COLLECTION

名古屋観光ホテル

名古屋プリンスホテル スカイタワー

ニッコースタイル名古屋

ホテルJALシティ名古屋 錦

三井ガーデンホテル名古屋プレミア

名鉄グランドホテル

この夏は『名古屋マリオットアソシアホテル』の「マリオットバーガー」や『ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋』の「黒毛和牛ジンギスカンバーガー」から初めて、スタンプラリーを満喫しながら、お好みのハンバーガーを探してみませんか？

※写真は全てイメージです。※食材の仕入れ状況等により、メニューが変更になる場合がございます。