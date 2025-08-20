【DEATH STRANDING Strands of Harmony World Tour：日本公演】 開催日程　関東公演（パシフィコ横浜）：2026年2月23日 　関西公演（グランキューブ大阪）：2026年2月29日 チケット　SS席（グッズ付き）：16,000円 　S席：11,000円 　A席：9,000円

　SOHO LiveとKOJIMA PRODUCTIONSは、アクションゲーム「DEATH STRANDING」の公式世界ツアー「DEATH STRANDING Strands of Harmony World Tour」日本公演のチケット一般販売を8月25日12時より開始する。

　「DEATH STRANDING Strands of Harmony World Tour」は、アクションゲーム「DEATH STRANDING」の世界観をオーケストラと歌手の生演奏で表現する世界ツアー。日本公演では指揮者・栗田博文氏が指揮を務め、パシフィコ横浜公演では「東京フィルハーモニー交響楽団」、グランキューブ大阪公演では「兵庫芸術文化センター管弦楽団」が演奏する。

　チケットの一般販売はローソンチケット、ぴあ、イープラスにて実施。また、各公演50台限定で、老舗ハーモニカメーカー・鈴木楽器製作所とコラボした「DEATH STRANDING 特別限定版ハーモニカ」を販売する。

各公演50台限定で販売される「DEATH STRANDING 特別限定版ハーモニカ」

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.