「デススト」のコンサート「Strands of Harmony World Tour」8月25日よりチケット一般販売を開始！
【DEATH STRANDING Strands of Harmony World Tour：日本公演】 開催日程 関東公演（パシフィコ横浜）：2026年2月23日 関西公演（グランキューブ大阪）：2026年2月29日 チケット SS席（グッズ付き）：16,000円 S席：11,000円 A席：9,000円
(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.
SOHO LiveとKOJIMA PRODUCTIONSは、アクションゲーム「DEATH STRANDING」の公式世界ツアー「DEATH STRANDING Strands of Harmony World Tour」日本公演のチケット一般販売を8月25日12時より開始する。
「DEATH STRANDING Strands of Harmony World Tour」は、アクションゲーム「DEATH STRANDING」の世界観をオーケストラと歌手の生演奏で表現する世界ツアー。日本公演では指揮者・栗田博文氏が指揮を務め、パシフィコ横浜公演では「東京フィルハーモニー交響楽団」、グランキューブ大阪公演では「兵庫芸術文化センター管弦楽団」が演奏する。
チケットの一般販売はローソンチケット、ぴあ、イープラスにて実施。また、各公演50台限定で、老舗ハーモニカメーカー・鈴木楽器製作所とコラボした「DEATH STRANDING 特別限定版ハーモニカ」を販売する。
各公演50台限定で販売される「DEATH STRANDING 特別限定版ハーモニカ」
