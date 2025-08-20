イラストレーターのriricaさんの漫画「夏が来たって感じ」がインスタグラムで2800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

愛猫の「ちゃーちゃん」の様子がおかしいことに気付いた飼い主の女性。何かに対して警戒していたり、やたらと背後を気にしたり…という内容で、読者からは「こちらが涼しくなる行動！」「人間には知らない世界もあるようですね」などの声が上がっています。

急な警戒モードに飼い主も驚き

riricaさんは、インスタグラムやブログ「ねことおら」などで漫画を発表しています。riricaさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「夏が来たって感じ」を描いたきっかけを教えてください。

riricaさん「普段穏やかな子が、何だか警戒している様子だったので気になりました。よく話に聞く『猫が1点を見つめる』という現象が、ついにうちの子にも現れたなと…」

Q.ちゃーちゃんは、これまでこのような様子を見せたことはなかったのですか。

riricaさん「作中で表現した『奇妙な行動』は、今回が初めてです。まれに『突然走り出す』ことはありますが、このような奇妙な行動は初めて見ました…」

Q.この一件以降、何か不思議な現象は起きましたか。

riricaさん「まったくありません。平和に過ごしています」

Q.ちゃーちゃん以外にも猫を飼っていらっしゃいますが、他の猫たちはこのような反応はしていませんか。

riricaさん「特別、『奇妙な行動』はせず、いつも通り穏やかに過ごしています」

Q.漫画「夏が来たって感じ」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

riricaさん「1点を見つめ続ける行為は『猫ちゃんあるある』なようで、皆さんの愛猫もよくするみたいです」