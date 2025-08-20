資生堂オンラインストアとハローキティが初コラボ!プレゼントキャンペーンも実施♪

2025年7月1日(火)より資生堂グループの公式ECサイト”資生堂オンラインストア(SHISEIDO ONLINE STORE)”のリニューアル1周年を記念して株式会社サンリオの”ハローキティ”とコラボレーション!「Enjoy サマービューティーキャンペーン2025」が期間限定で開催。限定グッズがもらえるキャンペーンも実施されています♪

もらえる限定コラボグッズ♪

資生堂オンラインストアではキレイを体験できる3つのコンテンツ”Beauty BOX”があり、トレンドメイクや資生堂の工場見学、オンラインLIVEが体験できます♪

2025年7月1日(火)～2025年9月30日(火)の期間中に資生堂オンラインストアでお買い物をすると、限定のコラボグッズがもらえるプレゼントキャンペーンも実施しています!

STEAMCREAMから秋限定「キンモクセイ＆茶」誕生♡香るスキンケアで心も肌も潤う

デイリーグッズを紹介!

2025年8月20日(水)までの期間中にエントリー後、1回のお買い物につきベースメイクまたはポイントメイクアイテムを1品以上含む合計7,700円(税込)以上ご購入でクリアボトルをプレゼント!夏のビーチにいるキティちゃんを描いたデザインです♪

容量：500ml

LINEお友だち限定

2025年9月30日(水)までの限定で先着10,000名さまが必ずもらえるハローキティのコラボステッカーのプレゼントキャンペーンも実施しています。期間中に資生堂オンラインストア公式LINEアカウントとID連携、エントリー後に1回のお買い物合計3,300円(税込)以上ご購入でプレゼント!

8月21日(木)より実施!プレゼント企画

2025年8月21日(木)～9月15日(月)までの期間中のエントリー後、ご購入条件達成でクリアミニポーチをプレゼント!ちょっとした小物の収納にぴったりです!

サイズ：約W182×H128㎜

またトラベルポーチ(吊り下げタイプ)のプレゼントキャンペーンもあります!

フックが付いているので吊り下げて使用できるトラベルポーチです。小分け収納もできるので旅行で使えるアイテムです!

サイズ：約W200×H250×D60mm

その他に、抽選で300名さまに当たるオリジナル ハローキティ ぬいぐるみのプレゼント企画や9月も新しいアイテムが登場します!

ここでしか手に入らないハローキティとのコラボグッズなのでキャンペーンの詳細や条件は公式サイトをご覧ください♪

※各限定コラボグッズは数量限定のため、なくなり次第終了。

※購入対象商品：クレ・ド・ポー ボーテを除く、資生堂オンラインストア取扱商品

※キャンペーンの詳細、ご注意事項は資生堂オンラインストア特設サイトをご確認ください。