“イニD”の世界観を自宅に再現！大人向けtomicaが『頭文字D』と待望のコラボ！

マンガ、アニメ、ゲーム、映画、音楽とマルチに展開し、誕生から30年を迎えた今もなお、走り屋と呼ばれる人々から絶大な支持を集める『頭文字D』（通称イニD）。

主人公・藤原拓海が駆る、藤原豆腐店の屋号入りトヨタ・スプリンタートレノ（通称ハチロク）の人気を一気に押し上げた作品としても知られています。

日本のみならず世界でも人気を集める『頭文字D』。誕生30周年を記念したコレクションとして、タカラトミーの大人向けブランド「tomica」から新作が登場しました。

ラインナップは「トミカプレミアム unlimited STEERING VIEW 頭文字 D」（2タイプ・各4730円）、「トミカプレミアム unlimited 頭文字 D 藤原豆腐店」（5280円）、そして「トミカプレミアム unlimited 頭文字 D 日産 シルビア（S13）池谷浩一郎」（1430円）の4種類。現在予約受付中です。

▲「トミカプレミアム unlimited STEERING VIEW 頭文字 D AE86 トレノ（第1巻仕様）」

イニDファン垂涎の30周年記念コレクションでは、マンガ『頭文字D』の名シーンを再現した全4モデルをラインナップ。

藤原拓海が駆るハチロクをはじめ、藤原豆腐店や池谷の愛車・シルビアまで、作品を象徴する車両や舞台が精巧にミニカー化されています。

▲「トミカプレミアム unlimited STEERING VIEW 頭文字 D FD 3Ｓ RX−7（第1巻仕様）」

車とダッシュボードがセットになった「トミカプレミアム unlimited STEERING VIEW 頭文字D」には2モデルを用意。

ひとつは主人公・藤原拓海が駆る「AE86 トレノ（第1巻仕様）」、もうひとつはライバル・高橋啓介の「FD3S RX-7（第1巻仕様）」です。

ダッシュボードは「ミニカーだけでは作品世界を表現しきれない」という想いから開発されたもの。

藤原拓海が操るAE86のダッシュボードを忠実に再現しており、父・文太との名シーンを象徴する“紙コップ”も置かれています。

もうひとつは、赤城レッドサンズのナンバー2・高橋啓介が操るFD3S。鮮やかなイエローが印象的なボディはもちろん、ダッシュボードやリアウイング、フロントバンパー、ホイール、チームステッカーまで、ディテールを可能な限り再現しています。

いずれのモデルも、メタルプレート仕様の専用クリアケース付き。ミニカーとダッシュボードを並べてディスプレイすれば、その世界観をより深く楽しむことができます。

▲「トミカプレミアム unlimited 頭文字 D 藤原豆腐店」

「トミカプレミアム unlimited 頭文字 D 藤原豆腐店」は、作品を象徴する建物“藤原豆腐店”を立体化したコレクション。

原作シーンVol.179「タイムリミット」やVol.21「GT-Rの弱点」といった名場面を再現できるギミックを備えています。

さらに、作中に登場するAE86やシルビアS13と組み合わせれば、原作の名シーンをより忠実に再現できます。

▲「トミカプレミアムunlimited頭文字D 日産 シルビア（S13） 池谷浩一郎」

「トミカプレミアム unlimited 頭文字D 日産 シルビア（S13） 池谷浩一郎」は、池谷先輩が手を加えたカスタムを反映。

ストーリー展開のキーとなったポイントを盛り込み、細部まで再現したディテールが魅力です。

商品パッケージにはマンガのイラストをプリント。さらにバケットシートやホイール、チームステッカー、マフラーといった細部まで最大限に再現されています。

▲「DREAM TOMICA Initial D SPECIAL SET」

『頭文字D』30周年コレクションモデルは、日本国内にとどまらずアジア各地のイベントでも展示されます。

さらに、各会場限定で「DREAM TOMICA Initial D SPECIAL SET」（4950円）が販売予定。イベントに足を運ぶ“イニD”ファンなら、見逃せない注目アイテムです。

