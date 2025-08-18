『ポケポケ』今秋から新シリーズ開幕 メガシンカしたポケモンが初登場【解禁カード一覧】
スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）では、2025年秋から新シリーズがスタートすることが発表された。また、初公開となる新たなカードが公開された。
【一覧】メガシンカしたポケモンが新登場！
新シリーズでは、メガギャラドス、メガバシャーモ、メガチルタリスなど、メガシンカしたすがたのポケモンが初めて登場。さらにパワフルで魅力的なカードが多数収録される。公開された収録カードは下記の通り。
・メガギャラドスex [◆◆◆◆]
・メガバシャーモex [◆◆◆◆
・メガチルタリスex [◆◆◆◆]
メガシンカexは、ポケモンexが限界を超えてさらに強くなった特別なポケモン。メガシンカしたすがたのポケモンのカードは、進化の段階を表す「進化マーク」に注目すると、メガバシャーモexは、ワカシャモから進化する2進化ポケモンのカードとなる。
また、メガシンカexのルールでは、メガシンカexがきぜつしたとき、相手は3ポイントを取ることができる（3ポイント先取した方が勝利）。メガシンカexのカードは戦況を大きく左右する重要なカードとなる。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。
