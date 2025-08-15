書籍「アパレルビジネス」が発売　著者はファッションジャーナリストの久保雅裕

クロスメディア・パブリッシングが、書籍「アパレルビジネス」を8月22日に発売する。価格は1848円。

著者は、ファッションジャーナリストの久保雅裕。1963年東京生まれで、法政大学社会学部卒業後、1990年繊研新聞社に入社。1999年にフリーペーパー「アッシュ（senken h）」を創刊して同誌の編集長およびパリ支局長を歴任した。その後、2012年に大手セレクトショップに転職し、マーケティングディレクターとして活動。2013年に独立後、ファッションビジネス専門ウェブメディア「ジュルナル・クボッチ（Journal Cubocci）」を立ち上げ、杉野服飾大学特任教授や、「アンコールモード（encoremode）」のコントリビューティングエディター、東京ファッションデザイナー協議会（CFD TOKYO）の代表理事および議長を務めている。

同書では、著者の視点を通したファッション史を縦軸に、ビジネスを横軸にして話を展開。第1章の「ジェネレーションから学ぶアパレルビジネスの世界」、第2章の「SPAから学ぶビジネスモデルの世界」、第3章の「カシミヤから学ぶ素材の世界」、第4章の「縫製から学ぶ生産の世界」、第5章の「パリコレから学ぶ企画の世界」、第6章の「リアル店舗から学ぶ販売の世界」、第7章の「物流から学ぶアパレルECの世界」、第8章の「働く人から学ぶ仕事の舞台裏の世界」、第9章の「オートクチュールから学ぶファッションテックの世界」の全9章で構成した。