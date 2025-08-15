¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ï¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç¥²¡¼¥àº¹3¡¡³ÚÅ·Ï¢¾¡¤Ç3°Ì¤È2¥²¡¼¥àº¹
¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï14Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î5²ó¡¢ÀîÀ¥¹¸Áª¼ê¤¬2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·6²ó¤ËÀèÈ¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤¬À¾ÉðÂÇÀþ¤ËÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤·µÕÅ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀ¾Éð¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢Ï¢¾¡¤Ï6¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï6°Ì¥í¥Ã¥Æ¤ÈÂÐÀï¡£½é²ó¤ËÌîÂ¼Í¤´õÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¤ËÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÈÅÄµÜÍµÎÃÁª¼ê¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç7ÅÀº¹¤È¤·¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï7²ó¤È8²ó¤Ç3ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÂçÎÌÆÀÅÀ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¡£¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ï3¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4°Ì³ÚÅ·¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î5²ó¤ËÃæÅçÂçÊåÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Â¼ÎÓ°ìµ±Áª¼ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤·2-0¤È¤·¤Þ¤¹¡£7²ó¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÂ¼ÎÓÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢8²ó¤Ï²¡¤·½Ð¤·¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Èµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÆ£°æÀ»Åê¼ê¤¬8²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢³ÚÅ·¤ÏÏ¢¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú14Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì¡Û
¢¡À¾Éð 3-2 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÀ¾Éð¡Û»³ÅÄÍÛæÆ (2¾¡1ÇÔ1S)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÂçÄÅÎ¼²ð (2¾¡2ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö ¡ÚÀ¾Éð¡ÛÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡Ê3¾¡1ÇÔ23S)
ËÜÎÝÂÇ¡ÚÀ¾Éð¡Û¸Å²ìÍªÅÍ5¹æ¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÀîÀ¥¹¸2¹æ
¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à 9-4 ¥í¥Ã¥Æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÊ¡ÅçÏ¡ (2¾¡¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û²ÏÂ¼Àâ¿Í (1ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¥ì¥¤¥¨¥¹23¹æ¡¢ÅÄµÜÍµÎÃ5¹æ¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥½¥È10¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú³ÚÅ·¡ÛÆ£°æÀ»(5¾¡5ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛÅÄÅèÂç¼ù(5¾¡6ÇÔ)