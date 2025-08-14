深圳臻呈科技有限公司は8月14日（木）、カメラ部を取り外して撮影できるアクションカメラ「SJCAM C400」を発表した。価格は3万9,999円。

本体の「C400」とカメラ部「C400 Pocket」を組み合わせて使用。本体と無線で接続されたカメラ部を取り外して撮影でき、自由度の高い撮影が可能としている。

本体の「C400」には、縦・横方向に回転が可能な2.29インチモニターを装備。また、カメラ部「C400 Pocket」にも1.3インチのモニターを備えており、カメラ部のみでも2万9,999円で発売するという。

4K/30fps、1080p/120fpsなどの動画記録が可能。静止画ではインターバルやタイムラプスといったモードも利用できる。FOVは154°。

6軸手ブレ補正機構を搭載。連続駆動時間は「C400」が437分、「C400 Pocket」が172分（共に4K/30fps記録時）。

YouTubeのライブ配信用として、またはWebカメラとしても利用できる。

動画記録：4K（3,840×2,160）30fps、2K（2,560×1,440）60/30fps、1080p（1,920×1,080）120/60/30fps、720p（1,280×720）120/60/30fps 静止画記録：最大1,600万画素 レンズ：FOV 154°、開放F値F2.0 モニター：2.29インチ（C400）、1.3インチ（C400 Pocket） メモリーカード：microSDメモリーカード 接続端子：USB Type-C 外部マイク：非対応 外形寸法：143.5×38.5×38.5mm（C400）、68×32×25.5mm（C400 Pocket） 重量：189g（C400）、54g（C400 Pocket）