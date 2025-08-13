この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「お気に入りのコーヒーがリニューアルされてコーヒー難民」と語る山崎NANAさん（人気グルメYouTuber）が、自身のYouTubeチャンネルで“松屋の新モーニングメニュー・鶏そぼろ卵丼”を紹介した。動画タイトルは『【松屋】新モーニングメニューの得朝鶏そぼろたまご丼がコスパ最高すぎた！お肉たっぷり朝定食が美味しすぎて幸せを感じた爆食女の満腹な朝活【大食い】』。NANAさんは人気グルメYouTuberとして知られ、今回は新メニューと朝野菜セット、キムチを合わせて朝食レビューを行った。



動画内では「今日は松屋で朝ごはんです」と、モバイルオーダーで食事をセレクト。まずはベジファ（サラダ）を「シャキシャキ美味しい。冷たいのが嬉しい。暑かったから冷たい野菜がアイス代わり」とコメントし、松屋の朝限定サラダに舌鼓を打った。



メインの鶏そぼろ卵丼については「ふわふわ卵とそぼろ、たっぷり入ってます」とそのボリューム感をアピール。実食後には「美味しい。優しい味。だしが効いてる味だ。優しいけど、しっかり味付いてる」と絶賛し、特に白だしが鶏と卵の旨味を引き立てている点や、「朝にぴったりの優しい味付けがビジュアル通り」と高評価を与えた。



また、鶏と卵の“タンパク質コンビ”に注目し、「筋肉つけたい方とか、ダイエットしてる方におすすめ」と太鼓判。「これは結構、究極セットなんじゃない？鶏と卵でタンパク質豊富だから、松屋の朝定食で一番ヘルシーかも」とコメントしている。



さらに、無料クーポンでトッピングしたキムチについても「旨味も栄養も増し増しです。美味しい。結構辛い」「丼の優しい塩味とキムチの辛味が絶妙にマッチ」と語り、シンプルな塩味と発酵食品の辛味で食欲も刺激されたという。定番の味噌汁も「100回以上のオーディションを通過した実力者らしいです」と紹介し、そのクオリティに感心していた。



動画後半では、ペットのももちゃん（モモンガ）に贈られた新しいココナッツハウスについても触れ「初めてのものに警戒しつつも、興味を持って入ってくれた」と、可愛らしい様子を伝えた。



山崎NANAさんは「ダイエット中もちゃんと食べたい人、朝活したい人におすすめ」「キムチトッピングもぜひ！」と締めくくり、「この動画が良ければ高評価とチャンネル登録を」と、ファンに呼びかけて動画を終了した。