歌手・GACKT（52）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ハマっているドラマを明かした。

GACKTは「仲間に勧められて見たドラマが久しぶりに感動した！」と投稿。昨年韓国で放送され、日本版として小芝風花と佐藤健がダブル主演を務めるAmazonオリジナルドラマ「私の夫と結婚して」にハマっていることを明かした。

「韓国版も見たが、日本のリメイク版の方が圧倒的に凄い。ドラマの構成、リメイク用に描かれた脚本、展開、撮り方にとにかく感動。間延び一切なくテンポ感もいい」と絶賛。「リメイク用に大島さとみさんが描き直した脚本で、同じドラマがここまで洗練されるものか？とマジで驚いた。リメイクは他にもたくさんあるが、正直、オリジナルの方がいい物がほとんど。この作品に関しては圧倒的にリメイク版がヤバい」と脚本家の腕に脱帽した。

続けて「韓国のアン監督が日本版を撮ったらしい。どうやって言語の壁を越えたのか、現場を見学したかった！『グローリー』も最高に面白かったが、全然色の違う作品も出来るんだと驚いた」とつづり、「何より感動したのは佐藤健の演技。元々、彼の演技が好みだということもあるが、今までの彼の演技よりも遥かに凄い。余りにも感動し過ぎてタケルに直接連絡し、『めちゃ感動した！ヤバかった！』と伝えてしまった。ここまで来るとただのファン」と主演の佐藤をべた褒め。

「あと、ヒロインの風花ちゃんもいい味を出しているが、ヒロインの親友・麗奈役の白石聖ちゃんの演技がヤバい。顔をあんなにも上手に痙攣させれるんだ？！とドラマを見ながら何度も自分でやってみたが、うまくいかない。感情移入し過ぎて彼女のことが嫌いになる程、いい味出してた」と出演者の演技を称えた。

「しかもこのドラマめちゃ予算かかってる。やっぱりスタジオ・ドラゴン凄いわ。久しぶりにドラマで徹夜して一気見してしまった。それぐらいハマった」とハマりっぷりを明かし、「日本のドラマもこれぐらい予算かけれればもっといい作品作れるんだろうなぁ。最近、面白い作品がどんどん減ってる気がする。頑張ってほしいなぁ、日本のドラマも」と結んだ。