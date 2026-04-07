チーズ好きな皆さん、集まれ〜!!2026年4月8日からハンバーグレストラン「びっくりドンキー」でスタートするのは、毎年恒例の「We Love Cheeeese!」フェア。今年は3つのハンバーグディッシュと1つのサイドメニューが登場するそう♪中にはチーズ増量で、よりパワーアップした商品もあるんですって……!!!【チーズ好き歓喜のメニュー】「We Love Cheeeese!」フェアに登場するハンバーグディッシュは次の3種類。・ガーリックベーコ