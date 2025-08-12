この夏、英会話を身につけたい人必見！「DMM英会話」が“初月1円”になるお得なキャンペーンを実施中
「DMM英会話」は2025年8月1日〜8月31日(日)の期間限定で、通常6980円の月額料金がなんと“初月1円”(※)になるキャンペーンを実施中。
【画像】自分の目標や生活に合わせて自由に選べるプランを用意
※新規入会者、再入会者が対象。2カ月目以降は正規料金。3カ月継続することが条件。
今、8月・9月の連休を利用して海外旅行を検討している人も多いのではないだろうか。そこで、旅行先で必要な“ちょっとした英会話”を身につけたいというニーズに合わせ、本キャンペーンが企画された。
DMM英会話といえば、時間や場所を問わず学習を始められる点が大きなポイントで、「新しいことに挑戦したいけど、暑くて億劫…」という気持ちになる今の時季にもうってつけ。今回は、DMM英会話の特徴について紹介する。
■空き時間を活用して学べる「DMM英会話」
DMM英会話は、「2025年 オリコン顧客満足度 オンライン英会話」ランキングで総合第1位を獲得するなど、高い支持を集めているオンライン英会話サービス。講師の国籍やレッスン頻度、目的に応じて選べる多彩なプランを用意しており、コストパフォーマンスの高さと続けやすさが多くのユーザーに評価されている。
特に注目したいのは、24時間365日いつでも予約可能という点。朝7時の出勤前や夜21時のリラックスタイムなど、ライフスタイルに合わせて英会話を日常に組み込めるのが魅力だ。プランは、毎日1レッスンのものから月回数プランまで、豊富なラインナップ。また、追加料金なしで自分に合った講師を気軽に予約できるのもありがたい。
予約のステップとしては、希望の日時で空いている講師をチェックし、ユーザーからの評価や実際に話している様子を動画で見て、講師を選択するだけ。誰でも簡単に予約できる。
講師は、性別や年齢、ビジネス対応の可否などから選択でき、どれだけ人気の講師でも予約料金は0円。そして、予約は15分前まで、キャンセルは30分前まで可能という柔軟さもうれしいポイントだ。
「通学の時間がネックで英会話を諦めていた」「日常で使える英語を気軽に学びたい」という人にとって、今回の“初月1円”キャンペーンは絶好のチャンス。まずは1円で、その魅力を体験してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】自分の目標や生活に合わせて自由に選べるプランを用意
※新規入会者、再入会者が対象。2カ月目以降は正規料金。3カ月継続することが条件。
今、8月・9月の連休を利用して海外旅行を検討している人も多いのではないだろうか。そこで、旅行先で必要な“ちょっとした英会話”を身につけたいというニーズに合わせ、本キャンペーンが企画された。
■空き時間を活用して学べる「DMM英会話」
DMM英会話は、「2025年 オリコン顧客満足度 オンライン英会話」ランキングで総合第1位を獲得するなど、高い支持を集めているオンライン英会話サービス。講師の国籍やレッスン頻度、目的に応じて選べる多彩なプランを用意しており、コストパフォーマンスの高さと続けやすさが多くのユーザーに評価されている。
特に注目したいのは、24時間365日いつでも予約可能という点。朝7時の出勤前や夜21時のリラックスタイムなど、ライフスタイルに合わせて英会話を日常に組み込めるのが魅力だ。プランは、毎日1レッスンのものから月回数プランまで、豊富なラインナップ。また、追加料金なしで自分に合った講師を気軽に予約できるのもありがたい。
予約のステップとしては、希望の日時で空いている講師をチェックし、ユーザーからの評価や実際に話している様子を動画で見て、講師を選択するだけ。誰でも簡単に予約できる。
講師は、性別や年齢、ビジネス対応の可否などから選択でき、どれだけ人気の講師でも予約料金は0円。そして、予約は15分前まで、キャンセルは30分前まで可能という柔軟さもうれしいポイントだ。
「通学の時間がネックで英会話を諦めていた」「日常で使える英語を気軽に学びたい」という人にとって、今回の“初月1円”キャンペーンは絶好のチャンス。まずは1円で、その魅力を体験してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。