アクセなしでも可愛い「絶妙色のネイル」カラーTシャツとちぐはぐしない「キレイな組み合わせ方」

究極シンプルなTシャツ姿は、「ひじから下」を飾るひと手間が完成度を高めるカギに。よく着る服の印象操作に有効な、手元のレシピをリストアップ！







Tシャツとネイルの「相愛関係」

手先に小さく色を添えるように、ネイルにこだわるのもTシャツ姿を飾る手段の１つ。Tシャツの魅力を最大限に引き出す、ネイルの最適解をご紹介。







コンパクトな赤Tに「知的な寒色フレンチ」

赤Tシャツ 17,600円／SEA（エスストア）

カジュアルな赤に小さなネイビーで品をプラス



レディ度がきわ立つ赤Tシャツに、品行方正なピンク×まじめなネイビーの配色。ベースは透ける質感を選ぶことで、重みのあるネイビーのバランサーに。

〈右から〉NM ピュアカラー #ルー ネイビーブルー／nailmatic（ナショナル・ベンディング） uka color base coat zero 6/0／uka Tokyo head office





