「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が10日、Xを更新。女優の二階堂ふみ（30）と結婚を発表した。2025年の芸能界は結婚ラッシュとなっている。

カズレーザーの公式Xに連名の文書を掲載。「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と報告し、「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづった。

2025年は年始からビッグニュースが続いた。1月4日には、女優の伊藤沙莉がパーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組「伊藤沙莉のsaireek channel」で、劇作家の蓬莱竜太氏と結婚したことを発表した。

女優の逢沢りなも、元旦に人気アニメ「ONE PIECE」トラファルガー・ロー役、「進撃の巨人」リヴァイ役などで知られる声優の神谷浩史との結婚を公表した。

ひな祭りの3月3日には女優の筧美和子が一般男性との結婚を発表した。

WEST.の桐山照史と元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんの結婚は高い注目を集め、桐山は「これからも変わらず、心穏やかに支え合いながら、高め合っていける関係を築き上げていきたいと思います」と伝えた。STARTO ENTERTAINMENTでは「SUPER EIGHT」大倉忠義も結婚を発表した。

4月にはタレントの岡田結実が直筆の文書で「私事ですが、かねてよりお付き合いをさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と報告。歌舞伎俳優の中村七之助は一般女性との結婚を発表し、所属事務所を通じて「未熟な二人ではございますが今後ともご指導ご鞭撻（べんたつ）のほどひとえにお願い申し上げます」とコメントした

6月にはお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二が一般女性との結婚を発表。モデルの泉里香はサッカー日本代表DF谷口彰悟との結婚を発表した。