話題のファミリーマート新作ブラ＆雑貨、夏の必需品が勢ぞろい

ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から、待望の夏の新作が登場♡今回のラインアップは、お客さまの声に応えて開発されたアイテムばかり！累計4万枚を突破した大人気のブラウェアには新色が追加され、さらに軽量化されたレインポンチョや、オンライン限定だったTシャツXXLサイズの店頭展開、こどもサイズのくつしたなども一挙発売。夏の快適コーデを、ファミマで叶えてみませんか？

機能派なのに可愛い♡ブラウェア新色登場！

快適さとデザイン性の両立を追求した「ブラウェア」が、夏らしいテラコッタカラーで登場！

バストの肌側に縫い目がない一体型カップ仕様で、インナーとしてだけでなくファッションアイテムとしても使えるのがポイント。M/Lの2サイズ展開で、カラーはオレンジとテラコッタの2色。

価格は2,290円（税込）とお手頃なのも嬉しい♪汗ばむ季節もサラッと快適に過ごせます。

【ツーハッチ新作】自胸でつくる理想の谷間♡マニョリアレース登場

夏の外出に◎レインポンチョ＆キッズソックス

軽量＆コンパクトに進化したレインポンチョ（カーキ）は、ポリエステル素材で畳みやすく持ち運びにも便利。

全国発売で、価格は2,435円（税込）。ワンサイズなのでユニセックスで使えます。

さらに、人気のラインソックスに「こどもくつした」が登場！

抗菌防臭加工付きで、サイズは13～19cmと19～22cmの2種。カラーはコンビニホワイトで、価格は429円（税込）です♪

大きめサイズも♡アウターTシャツ＆便利ポーチ

オンライン限定で人気を集めた「アウターTシャツ」が、ついに全国の店舗に登場！

しろ・くろの2色展開で、XXLサイズ（1,490円・税込）が新たに追加されました。ゆったり着こなしたい方におすすめです。

さらに、コクヨと共同開発のメッシュポーチ（790円・税込）も再販。中身が見やすいメッシュ素材で、文具やコスメ、ガジェットの整理にぴったり♡

コンビニで叶える“ちょっと嬉しい”毎日

気軽に立ち寄れるファミリーマートで、季節の衣料や便利な雑貨が手に入るのはうれしいポイント。

今回の新作は、使い心地やデザインにこだわったものばかりで、毎日をちょっと快適に、ちょっと楽しくしてくれます。

ファッションデザイナー落合宏理氏とのコラボによる「コンビニエンスウェア」は、これからの“衣料をコンビニで買う”新常識を作っていく予感。

あなたもこの夏、ファミマでお気に入りを見つけてみてくださいね♡